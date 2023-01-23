Так, за уточненими даними, втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, пише 24 Канал.

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"Свіжі" втрати окупантів

Ворог намагався проводити наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків упродовж 20 – 21 січня.

За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них – безповоротні. Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу (танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль "Тигр"). Ще 4 одиниці пошкоджено,

– зазначили у Генштабі.

Зверніть увагу! За сьогодні, 23 січня, авіація Сил оборонизавдала 5 ударів по районах зосередження загарбників. Також, наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотний літальний апарат "Орлан-10" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.



Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики.

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