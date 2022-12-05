В Херсонской области участились случаи дезертирства, оккупанты воруют у местных: данные Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте. Оккупанты несут колоссальные потери. В Херсонской области среди испуганных захватчиков стало больше случаев дезертирства.
Украинские защитники и защитницы уже 285 дней защищают Украину от полномасштабного российского вторжения. В течение дня враг наносил удары по гражданской инфраструктуре в разных уголках страны.
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Враг выпустил более 70 ракет. Более 60 из них сбили защитники украинского неба.
В целях поддержания войск в готовности к применению, до 12 декабря продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси,
– говорится в сообщении.
Российские оккупанты открывали огонь по следующим направлениям:
- Северском;
- Слобожанском;
- Купянском и Лиманском;
- Бахмутском и Авдеевском;
- Новопавловском;
- Запорожском и Херсонском.
Враг бил из минометов и ствольной артиллерии.
В Херсонской области оккупанты грабят местных
В Херсонской области оккупанты грабят местных жителей. В частности, в поселке Ольгино Каховского района враг продолжает вывозить запасы сельскохозяйственной продукции местных агропредприятий. Кроме того, участились случаи, когда захватчики грабят дома местных жителей на левом берегу Днепра.
В связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства,
– говорится в сообщении.
Число ликвидированных захватчиков постоянно растет. За сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
В течение суток поразили:
- 2 пункта управления;
- 8 районов сосредоточения личного состава;
- еще один важный объект противника.