ВСУ отбили штурм Богородичного, Григоровки и Сосновки, оккупанты несут потери и отчаиваются

российские убийцы продолжают наступать на Донбассе и Луганщине, однако несут значительные потери. Они вынуждают воевать мужчин с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили 7 июля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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"Наши воины свели на нет все потуги врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отбили, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции", – отметили в Генштабе.

Где наступали захватчики

Оккупанты провели штурм на Славянском направлении. Они пытались захватить Богородичное, но украинские защитники жестко отразили очередную попытку захватчиков. Недалеко, на Краматорском направлении, россияне неудачно штурмовали территории в направлении Григорьевки и Верхнекаменского.

Захватчики понесли потери на Бахмутском направлении, когда пытались улучшить тактическую ситуацию недалеко от Вершины и Берестового. россияне сбежали в панике.

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Мобилизуют людей без подготовки

Генштаб отметил, что захватчики в Украине ежедневно несут потери живой силы, вооружения и техники. В частности, командование Центрального военного округа вооруженных сил россии забирает подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. Взамен привлекают немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады.

россияне продолжают принудительно мобилизовать людей с оккупированных ими территорий Луганской области. У таких военных нет необходимой подготовки и амуниции.

Захватили ли Луганщину

Поселок Верхнекаменка в Луганской области продолжает держать оборону, поэтому россияне еще не захватили весь регион. Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что в окрестностях области до сих пор продолжаются тяжелые бои. Оккупанты равняют населенные пункты с землей.

На оккупированных территориях захватчики ищут людей с проукраинской позицией. В частности, в Кременной жителей расстреливают прямо на улицах. Искать тех, кто не соглашается с оккупацией, помогают коллаборанты – предоставляют россиянам точные адреса.

Кроме этого, в Кременной заставляют местных работать. Мужчинам вместо денег дают повестки.

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