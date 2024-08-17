Россияне активно перебрасывают свои войска: Лиховий объяснил, влияет ли это на ситуацию на фронте

У российских захватчиков произошло перемещение на уровне подразделений, но о существенном уменьшении количества личного состава по состоянию на сегодня речь не идет.

Сейчас нигде на фронте не фиксируется массовый отвод войск противника, в частности на Юге. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, информирует 24 Канал.

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Ситуация на фронте не претерпела кардинальных изменений

Сейчас на территории Запорожской области находится 75 – 90 тысяч оккупантов. Как отметил Лиховий, они расположены "на всей глубине" обороны Вооруженных Сил Украины. Поэтому, он призывает соотносить эти цифры с передислокацией одной – двух тысяч захватчиков.

"Эта цифра не является постоянной, потому что подразделения постоянно мигрируют, перебрасываются с участка на участок – из Запорожья в Донецкую область. Подразделения выводятся на ротацию, переводятся на другие позиции, в том числе и наши войска тоже,

– объяснил он.

По его словам, это "не сильно принципиально", что несколько тысяч оккупантов переехало из Запорожской области или из других участков фронта в Курскую область. Ведь главное, что на ходе боевых действий, на оперативной обстановке это не сказывается.

К слову, российские военные сообщают, что российские захватчики забрали часть войск с южного направления с целью переброски на другие участки. В частности, меньше сил стало на части Херсонской и Запорожской областей.