Наразі ніде на фронті не фіксується масове відведення військ противника, зокрема на Півдні. Про це в етері телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, інформує 24 Канал.

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Ситуація на фронті не зазнала кардинальних змін

Зараз на території Запорізької області перебуває 75 – 90 тисяч окупантів. Як зазначив Лиховій, Вони розташовані "на усій глибині" оборони Збройних Сил України. Тому, він закликає співвідносити ці цифри з передислокацією однієї – двох тисяч загарбників.

"Ця цифра не є сталою, тому що підрозділи постійно мігрують, перекидаються з ділянки на ділянку – із Запоріжжя в Донецьку область. Підрозділи виводяться на ротацію, переводяться на інші позиції, в тому числі й наші війська теж,

– пояснив він.

За його словами, це "не сильно принципово", що кілька тисяч окупантів переїхало із Запорізької області чи з інших ділянок фронту в Курську область. Адже головне, що на ході бойових дій, на оперативній обстановці це не позначається.

До слова, російські військкори повідомляють, що російські загарбники забрали частину військ з південного напрямку з метою перекидання на інші ділянки. Зокрема, менше сил стало на частині Херсонської та Запорізької областей.