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Вибухи у Харкові

Як повідомляють кореспонденти "Суспільного", у Харкові було чути серію вибухів приблизно о 16:27.

Повітряна тривога у цей оголошена не була – попередня закінчилася о 16:23. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в деяких областях. Водночас після відбою у Харкові тривога у Сумській та Донецькій областях зберігалася.

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Зазначимо, що 17 серпня вибухи також пролунали й у Сумах. Росіяни атакували обласний центр ще з ночі ракетою Х-59. Тоді було зафіксовано влучання в районі проспекту Свободи. Горіла чимала кількість автівок. Унаслідок атаки травмувалися дві особи, пошкоджено щонайменше 15 автомобілів, 5 багатоповерхових будинків, будівлю торговельного центру.