Украинские войска наступают как минимум на 3 участках фронта, – ISW

Украинские воины продолжают продвигаться вперед и шаг за шагом освобождать родную землю от российских захватчиков. Силы обороны наступают как минимум на трех участках фронта.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 июля, показывают, что наши воины достигли тактически значительных успехов к югу от Клищиевки. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны.

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Украинские воины продолжают продвигаться вперед

В Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны вели наступательные действия в Бахмутском, Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском (район границы Запорожско-Донецкой области) направлениях. Наши защитники продвинулись на 750 метров в направлении Старомайорского, что в 9 километрах южнее Великой Новоселки.

Вражеские источники утверждали, что украинские силы якобы "незначительно" продвинулись к западу от Орехова.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что потери врага в 8 раз больше, чем наши в районе Бахмута, а также у оккупантов в 5,3 раза больше на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

ISW ранее оценивал, что украинские контрнаступательные операции направлены на создание асимметричного градиента исчерпания, сохраняющего украинскую живую силу ценой более медленных темпов территориальных достижений, одновременно постепенно истощая российскую живую силу и технику,

– отметили аналитики.

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