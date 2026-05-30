Это продолжается уже 5 месяцев: офицер ВСУ назвал главное изменение на Александровском направлении

На Александровском направлении противник продолжает попытки проводить штурмовые действия, оказывает постоянное давление на украинские позиции. Из-за значительных потерь личного состава российское командование вынуждено осуществлять перегруппировку, вводить резервы и восстанавливать боеспособность подразделений.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал офицер отделения коммуникаций 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады, офицер 8 корпуса ДШВ Сергей Колесниченко, указав на то, что это показательный момент. По его словам, главное изменение на этом участке фронта заключается в том, что уже почти 5 месяцев оперативная инициатива сохраняется на стороне Сил обороны Украины.

Что происходит на Александровском направлении?

Аналитики Deep State сообщили, что Россия начала терять ранее оккупированные территории на Александровском отрезке фронта, в частности говорится о цифре 46 квадратных километров. Там уточнили, что СОУ освободили территорию вблизи Новоселовки и осуществляют зачистки от вражеских сил в районе Воронного, Январского, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая.

Комментируя эту информацию, офицер отделения коммуникаций 148 ОАБр подчеркнул, что сегодня противник вынужден реагировать на действия украинских подразделений, а не наоборот.

Несмотря на высокую интенсивность боевых действий ситуация на Александровском направлении остается контролируемой, а все попытки врага изменить обстановку в свою пользу своевременно фиксируются и получают противодействие,

– заверил Колесниченко.

Обстановка на Александровском направлении, с его слов, значительно изменилась. Это стало следствием системной работы Сил обороны Украины по выявлению и уничтожению личного состава российской армии, ее логистики, средств поражения и пунктов управления оккупантов.

Ситуация на фронте для России ухудшается

Напомним, ранее экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что противник был вынужден отойти из Степногорска Запорожской области. За этот населенный пункт бои продолжались в течение года, в конце СОУ вытеснили оттуда оккупантов. Всего на Запорожском и Днепровском отрезках фронта фиксируется отход вражеских сил. Он объяснил значимость такого достижения украинских защитников. По его словам, если бы россияне захватили этот поселок, то с его господствующих высот смогли обстреливать Запорожье, как в случае с Херсоном.

Ступак объяснил, что выжать оккупантов оттуда удалось благодаря слаженной работе украинских подразделений, блокированию у врага терминалов связи Starlink и значительному использованию на фронте беспилотников. Со стороны СОУ говорится о цифре 10 тысяч каждый день, в частности они нацелены на перерезание логистики российских войск.

О том, что на Запорожском направлении произошли изменения отметил и полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, противник перешел из режима наступления в оборону, а из-за сложностей с логистикой и масштабирования Украиной дронов на фронте, вынужден менять подход к ведению боев. Свитан прогнозирует, что как только оккупантам удастся накопить ресурс, а на это теперь понадобится больше времени, они возобновят активность в Запорожской области.