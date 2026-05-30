Россияне имеют серьезные проблемы на фронте: в "Рубеже" указали на показательное изменение

Враг, понимая масштабирование дронов со стороны Сил обороны Украины и опасность от них, передвигается в основном по одному или двое. Большим количеством личного состава оккупанты движутся только в тыловых районах.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, добавив, что противник делает выводы из своих ошибок, учится и прибегает к новым методам.

Враг пересаживается на другую технику

Как рассказал офицер, оккупанты понимают, что украинские пехотные позиции слышат их передвижения на мототехнике, передают эту информацию, после этого проводится аэроразведка, они обнаруживаются и уничтожаются. Поэтому сейчас российские бойцы отказываются от использования обычных мотоциклов.

Они пытаются пересесть на электромотоциклы, которые трудно слышать, и будут продолжать свои штурмовые действия. Противник учится, ищет методы противодействия, но очевидно, что у него не получается так, как он хочет,

– констатировал Отченаш.

Однако офицер добавил, что на определенных участках российским войскам удается продвигаться. По его словам, тотальной стагнации фронта не наблюдается, он движется и одной из причин этого является дефицит личного состава в Силах обороны Украины, в частности и в бригаде "Рубеж".

НРК на фронте: различия использования между Украиной и Россией

Российское командование пытается уберечь военную технику, а вот о своих бойцах не слишком заботится. Отченаш рассказал, что наблюдал, как наземный роботизированный комплекс противника доехал из глубокого тыла в близкий, а после того уже дальше к передовой осуществлять логистику начали сами на себе российские солдаты, а не НРК.

У нас все наоборот. Мы в первую очередь используем НРК для того, чтобы эвакуировать личный состав, проводить логистику, чтобы это не делали военные. Это разница между нами и ими. Они больше берегут технику, чем людей,

– отметил офицер.

Россияне начали прятать технику глубоко в тылу

Агенты "Атеш" сообщают, что у противника просматривается кардинальное изменение логистики. Теперь он склады с боеприпасами и FPV-дронами перебазирует вглубь от линии боестолкновения. Дается в знаки не только увеличение Украиной использования БпЛА, но и возможность доставать ими на большое расстояние. Они теперь могут атаковать там, где еще год назад не могли.

Сегодня россияне держат склады подальше от передовой, чтобы уберечься от дроновых атак. Поэтому транспорт выгружает необходимое для своих подразделений существенно подальше от линии боевого соприкосновения, маршруты становятся протяженными.

Силы обороны вытесняют врага с занимаемых позиций

Ранее об изменениях на фронте, в частности на Александровском направлении, рассказал офицер отделения коммуникаций 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады, офицер 8 корпуса ДШВ Сергей Колесниченко, указав на то, что в течение 5 месяцев на этом участке инициатива сохраняется за украинскими подразделениями. СОУ начали вытеснять оккупантов с занимаемых позиций и освобождать территории. Удалось деоккупировать 46 квадратных километров.

По его словам, сегодня враг вынужден реагировать на действия СОУ, хотя раньше было наоборот. Конечно, россияне и дальше пытаются штурмовать, но несут значительные потери, поэтому командование российской армии прибегает к переброске резервов, перегруппировки.