Начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко объяснил 24 Каналу, что также очень важно качество этого огневого преимущества, потому что западные образцы точнее, быстрее и качественнее.

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"Достаточно оружия – это тогда, когда нет врагов, оружие применено, все противники истреблены. Пока есть цели, то отрабатываются по ним. Критически важным является огневое преимущество, его качество", – объяснил он.

Кроме того, необходимо, чтобы количество тоже соответствовало тем потребностям, которые есть у украинских защитников.

Вооружение нужно еще больше

Владимир Назаренко отметил, что пока захватчики есть, боеприпасов будет недостаточно, потому что их постоянно нужно применять. Чем больше будет добровольцев, вооружения, снарядов, тем быстрее ВСУ будут ликвидировать врага.

Генштаб ежедневно сообщает об огромных потерях врага. В частности, об уничтоженных или раненых оккупантах, которые уже не вернутся в армию. Это следствие работы всех подразделений Сил обороны с имеющимся вооружением, обеспечением. Но россияне постоянно пополняют свои резервы.

Поэтому надо еще больше вооружения, чтобы ежедневно враг терял не по тысяче оккупантов, а по две-три и более. Поэтому важно новейшее вооружение в больших количествах, которое позволит уменьшать потери Сил обороны. Для нас жизнь каждого украинского Героя – это самая высокая ценность,

– подчеркнул военный.

В этих условиях вооружение должно быть настолько технологичным, качественным, высокоточным и скоординированным, чтобы враг даже не мог приближаться к позициям Сил обороны.