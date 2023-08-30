Россияне хотят прорвать оборону на Луганщине, под Бахмутом ВСУ идут вперед, – Сырский

На восточных направлениях фронта продолжаются ожесточенные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками. В ВСУ описали ситуацию в регионе, отметив, где безрезультатно пытаются наступать захватчики, а где – наши военные совершают прорывы.

В среду, 30 августа, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что происходит на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях на Донетчине и Луганщине. С его слов понятно, что у оккупантов – проблемы.

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Купянско-Лиманское направление: провальное русское наступление

На этом участке фронта, как отметил Сырский, части ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян. Наиболее ожесточенные бои проходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка.

Там противник несмотря на потери пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике.

Вместе с тем следует отметить, что на Купянско-Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку, заводит новые части с территории России. Очевидно, преследует цель хоть как-то привести свое войско к боеспособному виду.

Расположение Райгородки и Ковалевки: смотрите на карте DeepState

Бахмутское направление: интенсивное продвижение Вооруженных Сил

Генерал констатировал, что в районе Бахмута Донецкой области ежедневно продолжаются бои. Россияне теряют позиции, однако пытаются вернуть их всеми возможными средствами.

Враг по несколько раз в день контратакует наши подразделения. Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед.

Александр Сырский уточнил, что интенсивные боевые действия происходят на Бахмутском направлении в районах Курдюмовки, Ягодного, Андреевки.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

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