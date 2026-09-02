Россияне поджигают целые кварталы, – журналистка шокировала тем, как сейчас живет Херсон

Если по Киеву россияне наносят удары баллистическими ракетами и столица подвергается массированным атакам, то война в Херсоне несколько иная. Ее можно назвать невидимой.

Об этом в беседе с 24 Каналом отметила американская журналистка и документалистка, автор фильма "Херсон: сафари на людей" Зарина Забрисски, добавив, что по Херсону тоже бьют КАБами, иногда долетает баллистика, но редко. Есть и атаки "Шахедов", однако большинство таких дронов россияне направляют на большие города, а Херсон расположен близко к их позициям, поэтому они обстреливают его меньшим и более дешевым вооружением.

Обстрелы Херсона: чем враг атакует и какую цель выбирает

Ранее, как рассказала американская журналистка, враг мог обстреливать артиллерией, а теперь использует новую установку "Козерог". Оккупанты также в большом количестве направляют на Херсон и область FPV-дроны.

Это небольшие аппараты, которые в Соединенных Штатах можно купить в обычном магазине типа Target или заказать на Amazon. Теперь они начали изготавливать и другие дроны, которые называют "Молния". Существуют различные модификации, собранные из деревянных планок и других материалов. Они напоминают что-то, сделанное ребенком для школьного проекта, но остаются смертельно опасными,

– подчеркнула Забриски.

По словам документалистки, такие дроны несут взрывчатку и могут сбросить боеприпас на движущийся автомобиль или на человека. Они также способны залетать в здания через окна и двери. Дрон может и не сбрасывать взрывчатку, а преследовать автомобиль или машину скорой помощи и взорваться при столкновении.

Россияне поджигают целые кварталы и делают это очень коварно. Сначала они лишают людей возможности потушить пожар. Артиллерией или дронами бьют по критической инфраструктуре, чтобы прекратилось водоснабжение. Исчезает и электричество. Пожарные не могут приблизиться из-за угрозы повторного удара,

– рассказала Забриски.

Она добавила, что иногда противник оставляет запрограммированные дроны с искусственным интеллектом, которые ждут на месте. Только что прибыли спасатели, эти БпЛА атакуют и убивают их. Точно так же Россия "охотится" в Херсонской области и на журналистов.

Полная версия интервью с Зариной Забриски: смотрите видео

Ежедневно гибнут люди: какова ситуация в Херсоне сейчас

Жить в таких условиях, как подчеркнула американская журналистка, практически невозможно, но херсонцы стараются держаться. Она говорит, что, когда идет в магазин, вынуждена прятаться за каждым кустом и деревом, чтобы укрыться от очередного российского беспилотника.

Я заранее продумываю маршрут и замечаю все открытые двери, куда можно быстро забежать. В то же время бежать слишком быстро нельзя, потому что вас могут заметить. Поэтому каждый шаг приходится продумывать. Нельзя даже слушать музыку, ведь нужно постоянно прислушиваться к окружающим звукам. Передвигаться по городу на такси или общественном транспорте тоже уже нельзя, потому что их атакуют каждый день. Иногда удары по автомобилям или автобусам наносятся каждый час. Ежедневно гибнут мирные жители,

– констатировала Забриски.

Это могут быть пожилые женщины, возвращающиеся с рынка, или обычные прохожие. В среднем ежедневно гибнут 2 – 3 человека. Еще примерно 20 получают ранения. Просто поехать в другой район города или на работу очень опасно. К тому же рабочих мест в Херсоне, как рассказала документалистка, осталось немного. Чтобы добраться до автовокзала и приехать на интервью, ей пришлось идти пешком, потому что никто не соглашался приехать за ней из-за опасности попадания под обстрел.

Когда вы приедете, вам покажется, что город пуст. Однако в Херсоне до сих пор живут почти 60 тысяч человек, среди которых примерно 5 тысяч детей. Зону обязательной эвакуации сейчас расширяют, однако у многих людей просто нет возможности уехать. Это дорого,

– пояснила Забриски.

Она подытожила, что люди продолжают работать в Херсоне. Это врачи, медсестры, водители и сотрудники жизненно важных служб. Журналистка отметила, что эти граждане очень ответственны, они не хотят оставлять других людей без помощи. Кто-то ухаживает за больными родственниками или животными, которых не могут вывезти. Причин, по которым херсонцы остаются в своем городе, несмотря на опасность, очень много.

Что касается детей, в Херсоне нет подземных школ. Они, как объяснила Забриски, не смогли бы безопасно туда добраться. Школьники учатся только дистанционно, это продолжается с 2019 года: сначала была пандемия коронавируса, затем российская оккупация, а после освобождения Херсона россияне начали интенсивно атаковать город. Она добавила, что в Херсоне есть дети, которые еще ни разу не ходили в обычную школу.