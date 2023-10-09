"Это не обычная война": журналист рассказал о ситуации в центре Израиля

В Израиле идет вооруженный конфликт. Пока в центре страны относительно спокойно, а вот приграничные населенные пункты страдают от обстрелов.

Происходят ракетные и минометные удары. Об этом 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский.

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Обстрелы продолжаются

По словам журналиста, 9 октября в центре страны произошло несколько обстрелов. Они сопровождались соответствующими сигналами воздушной тревоги и были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны.

"Были слышны звуки как система "Железный купол" сбивала ракеты, которые летели из Сектора Газа. Но израильтяне знают как себя вести. Все инструкции давно отработаны. Существуют алгоритмы поведения, о них рассказывают в школах, детских садах, в СМИ – люди знают как себя вести", – рассказал он.

Янушевский подчеркнул, что важно соблюдать все рекомендации безопасности, чтобы уберечь свою жизнь. Последние события в стране он называет беспрецедентными.

Это не обычная война. Сегодня во второй половине дня очень много стало летать вертолетов. И снова у нас очень непростая ситуация сложилась на северных границах,

– отметил журналист.

Речь идет о том, что к конфликту присоединились боевики формирования Хезболла. 9 октября сообщалось: они проникли на северную территорию Израиля из Ливана. Позже стало известно, что ЦАХАЛ ликвидировал боевиков. Армия обороны Израиля с помощью вертолетов обследовала территорию. Вместе с этим в Хезболле отрицали свое участие.

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