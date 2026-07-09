Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, высказав предположение, что противник мог ввести в Константиновку до 100 человек личного состава.

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В Константиновке идут бои в промзоне

Российские оккупанты в настоящее время, как отметил военный эксперт, пытаются проникать и накапливаться в городе, продолжаются бои в промзоне. В Константиновке расположен крупный завод. Он пояснил, что в промышленных зонах украинские бойцы имеют возможность удерживать оборону, поскольку там здания построены капитально. А значит, как правило, в них предусмотрены подвалы, в которых можно хранить боеприпасы, продовольствие, укрываться от артиллерийских обстрелов.

Пока что ни о каком продвижении врага там речь не идет. Кроме того, обычно российская тактика заключается в том, чтобы прорвать фланги и взять город в клещи. Так происходило в Авдеевке, вблизи Мирнограда, Покровска, но конкретно в Константиновке пока такой ситуации не просматривается. Они не могут там прижать фланги и пошли в лоб,

– заявил Нарожный.

Что происходит вокруг Константиновки: смотрите на карте

Военный эксперт подчеркнул, что в настоящее время продолжаются тяжелые городские бои. О взятии Константиновки, по его словам, речи точно не идет. Перспектив того, что это может произойти в течение нескольких месяцев, Нарожный не видит.

По его словам, для противника этот населенный пункт – как кость в горле, в котором он положит тысячи, если не десятки тысяч своих солдат, чтобы продвинуться хотя бы на десятки метров.

О ситуации в Донецкой области: смотрите в видео

Сложности с перерезанием логистики врага на Донетчине

На этом направлении фронта, по словам Нарожного, работают украинские "мидлстрайки". Он напомнил о комментарии начальника дивизиона разведки 147-й отдельной артиллерийской бригады. И хотя в нем речь шла о другом участке, Покровске, но он расположен недалеко от Константиновки. Так вот, дроны там работают на глубину 150 – 300 километров.

"Но там нет одной центральной артерии, как на Юге. Там это дорога Ростов – Мелитополь и одна железнодорожная ветка, которую относительно просто можно перерезать. На Донецком направлении таким логистическим хабом является город Донецк. Но к нему ведут несколько железнодорожных ветвей и автодорог. Удары там происходят каждый день, горит техника, бензовозы, но вот полностью перерезать логистику и к Донецку, и к Константиновке – очень трудно", – пояснил Нарожный.

По его словам, все боевые действия, происходящие в районе Константиновки, ведутся практически без использования тяжелой техники, а в основном задействована пехота. Военный эксперт подытожил, что враг не применяет тяжелую технику из-за ее дефицита, а также нехватки горючего и боеприпасов. Поэтому российским войскам остается лишь проводить постоянные пехотные штурмы, в ходе которых они несут большие потери.