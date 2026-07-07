Генерал армии Николай Маломуж, комментируя в эфире 24 Канала ситуацию вокруг Константиновки, подчеркнул, что лично общался с военным руководством, отвечающим за этот сектор в Донецкой области, а также непосредственно с теми, кто ведет борьбу с врагом в Константиновке, поэтому заявления России в настоящее время не соответствуют действительности.

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Путин поспешил и теперь ищет нестандартный способ взять Константиновку

По словам генерала армии, в Константиновке враг проникает небольшими штурмовыми группами на окраины, иногда в центр города, пытается подтянуть резервы в определенные сектора, но Силы обороны Украины продолжают выбивать оттуда оккупантов. Маломуж отметил, что для этого задействованы спецподразделения, которые знают, как действовать в городской застройке.

Идет сложная работа. Путин блефует. Поэтому и появилось это заявление. Россияне хотят показать, что у них есть доказательства, и поэтому предложили в Константиновке провести гуманитарную операцию по обмену телами, чтобы продемонстрировать, что город якобы контролируется ими. Предполагалось, что мы прекратим боевые операции, а они расширят зону проникновения туда и наполнят город своими спецподразделениями, агентурой,

– пояснил Маломуж.

По его словам, такой шаг был бы рискованным, поскольку пока длился бы обмен, российская сторона могла бы полностью войти в город. Генерал армии отметил, что существуют определенные регламенты, и если Россия действительно желает провести обмен телами погибших, то следовало бы определить условия процесса, механизм безопасности для обеих сторон, а также обеспечить контроль за ним со стороны отдельных структур, в частности Международного комитета Красного Креста.

Мы должны сказать, что готовы, но в определенные сроки, на определенной территории, а не в самом городе, который находится в реальной боевой ситуации. Готовность врага к провокациям будет однозначной. Он пренебрежет всеми нормами,

– убежден Маломуж.

Бывший руководитель СВР Украины подытожил, что Путин поспешил заявить о захвате Константиновки и теперь ищет варианты действий. По мнению Маломужа, российский диктатор хочет пойти на нестандартный шаг и воспользоваться гуманитарной операцией для совершения провокаций. Он подчеркнул, что украинская сторона не позволит россиянам реализовать такой сценарий.

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