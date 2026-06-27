Выхода из такого кризиса нет, – военный эксперт поразил проблемами России в Крыму

В Крыму перебои с электричеством, дефицит топлива. Проблемы на полуострове только нарастают, в частности в сфере логистики. Главная проблема заключается в том, что в Симферополе сгорела нефтебаза. Она была соединена нефтепроводами, по которым россияне могли закачивать нефтепродукты и распределять их по всему Крыму.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, указав на то, что вторая проблема, с которой они столкнулись – это уничтожение паромов, с помощью которых транспортировались нефтепродукты.

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СОУ разрушают логистику врага: что этому способствует?

Третья проблема россиян – это удары по сухопутному коридору, по автодороге, которая пролегает от Ростова до Мелитополя и далее в Джанкой. Есть еще четвертая – это атаки по железной дороге. Речь идет о локомотивах, железнодорожных мостах. Военный эксперт напомнил и о железнодорожном пароме, который был уничтожен 1,5 года назад ударами украинских ракет "Нептун".

Это комплекс проблем. Это не одна, которую нужно решить. Им сейчас надо завезти в Крым десятки тысяч тонн нефтепродуктов, чтобы преодолеть этот дефицит. В первую очередь бензина, а потом уже дизельного топлива. Как это сделать в условиях отсутствия парома, почти полного отсутствия железнодорожного сообщения и перекрытия сухопутного коридора, я себе не представляю,

– озвучил Нарожный.

Подробнее о ситуации в Крыму: смотрите в видео

Военный эксперт отметил, что Крым не может обеспечить российскую армию необходимым: продуктами питания, оружием, одеждой. Все это доставляется с материка через Керченский мост или по суше.

Для того чтобы и дальше поддерживать неопределенность и напряженную ситуацию в Крыму, должны продолжать действовать украинские дроны и ракетные войска, которые своими ударами уничтожают логистику противника.

"Нужно понимать, почему так эффективно работают Middle Strike. Потому что на всей временно оккупированной территории Украины работает система Starlink, и она используется для связи этих дронов. Россияне пытались заглушить ее, разработали систему РЭБ. Но она действует на относительно небольшом участке фронта (5 – 7 километров). Это средство РЭБ довольно ограничено", — пояснил Нарожный.

Чтобы защититься от атак дронов, оккупанты пытались также за каждым транспортом отправлять мобильную огневую группу. Но это тоже не помогло, потому что ей, чтобы начать стрелять по беспилотнику, нужно остановиться. А в таком случае она сама становится мишенью для этих БпЛА.

Поэтому каких-либо путей выхода из такого кризиса для россиян я пока не вижу,

– озвучил Нарожный.

Военный эксперт подытожил, что противник прибегал и к тому, что перекрашивал армейские бензовозы с зеленого цвета в синий, якобы это какой-то транспорт городского водоканала. Это тоже ему особо не помогло, потому что украинская разведка видит, откуда выезжают эти машины и куда заезжают. Поэтому СОУ наносили удары и по этим замаскированным машинам.