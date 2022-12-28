Массовое дезертирство россиян на Запорожье и мощные удары ВСУ по врагу: главное от Генштаба

Украинские защитники и защитницы уже 308 суток героически обороняют Украину от полномасштабного российского вторжения. Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте.

Украинские защитники наносят мощные удары по российским оккупантам. За сутки авиация 4 раза ударила по позициям захватчиков.

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Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

2 пункта управления;

2 района сосредоточения живой силы;

склад боеприпасов противника.

Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В Запорожской области подтверждено уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С300, 8 единиц военной техники разных типов и склада боеприпасов. Ранено более 150 военнослужащих. Количество ликвидированных уточняется,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

Российские оккупанты продолжают свои террористические обстрелы. Враг на протяжении суток нанес 2 авиационных и 2 ракетных удара. Кроме того, оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Захватчики продолжают наступательные действия на:

Бахмутском направлении;

Авдеевском направлении.

Также россияне пытаются улучшить положение на Лиманском направлении. На всех других направлениях захватчики обороняются.

Стабильной остается обстановка на таких направлениях фронта:

Волынском;

Полесском;

Северском;

Слобожанском.

В то же время на последнем направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Ветеринарное, Огирево, Гатище, Волчанск, Старица, Двуречная, Новомлынск Харьковской области.

Оккупанты открывали огонь на таких направлениях:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Новопавловском;

Запорожском;

Херсонском.

Оккупанты массово сбегают

Генштаб ВСУ сообщил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные и наемники массово бегут. В настоящее время росгвардия разыскивает около 200 человек.