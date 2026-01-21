ВСУ создали "кол зону" возле Купянска, а россияне имели успех на другом направлении: карты от ISW
- Силы обороны контролируют ситуацию вблизи Купянска.
- Российские войска продолжают осуществлять атаки на всех отрезках фронта, однако продвижение имеют лишь кое-где.
Украинские войска сформировали так называемую тактическую "зону поражения" вблизи Купянска. Она фактически лишает российские подразделения возможности применять технику на расстоянии примерно 20 – 25 километров от линии боевого соприкосновения, а пехоту - на расстоянии до одного километра.
В то же время российские войска в последнее время осуществили продвижение на севере Харьковской области, а также в районе Покровска. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).
Читайте также Более 1100 оккупантов и сотни единиц оружия: потери России на 21 января
Как изменилась ситуация на фронте?
Российские войска продолжают активные действия на севере Харьковской области. Зафиксировано подтвержденное продвижение противника в восточной части Волчанска. Оккупанты атаковали ряд населенных пунктов вблизи государственной границы, пытаясь зондировать украинскую оборону.
В то же время заявления российских пропагандистов о масштабных прорывах остаются неподтвержденными и рассматриваются как элемент информационно-психологического давления.
Заметьте! Речь идет, в частности о якобы "захвате" Новоплатоновки. В Центре противодействия дезинформации простували заявления пропагандистов о контроле над населенным пунктом.
Украинская сторона сообщает, что враг действует преимущественно пехотой, не эвакуирует раненых и применяет изнурительную тактику массовых атак.
Российские подразделения не прекращают наступательных попыток в районе Купянска, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. Бои идут непосредственно вблизи города, а также на северном, восточном и юго-восточном флангах.
Украинские силы, со своей стороны, осуществляют контратаки и наносят средней дальности удары по российским военным объектам на временно оккупированной Луганщине, в частности по подразделениям БпЛА противника.
Какова ситуация на фронте: смотрите карты ISW
Наступательные действия россиян в районе Лимана и Славянска продолжаются, но без результативного продвижения. Враг осуществлял атаки с нескольких направлений, активно привлекая дроны для поражения украинской логистики. Украинские силы удерживают позиции, несмотря на постоянное давление.
На этом отрезке фронта российские войска усилили использование FPV-дронов и дроновых засад, пытаясь нарушить снабжение украинских подразделений. Зафиксированы многочисленные атаки вблизи Константиновки и Дружковки, однако линия фронта остается стабильной.
Российские силы достигли ограниченного продвижения на северо-запад от Покровска, в частности в районе села Гришино. Бои продолжаются непосредственно на подступах к городу и в его окрестностях.
По оценкам украинских военных, противник активно проводит диверсионно-разведывательные действия и может перейти к механизированным штурмам из-за промерзания почвы. При этом украинские подразделения все еще удерживают отдельные позиции в черте города.
На Новопавловском, Александровском, Запорожском и Херсонском направлениях российские войска продолжают штурмовые действия, однако без существенных успехов.
Что говорит главнокомандующий ВСУ Сырский о ситуации на войне?
На Гуляйпольском направлении положение удалось взять под контроль благодаря привлечению штурмовых подразделений. Как пояснил Александр Сырский, такие части фактически выполняют функции "пожарных команд" – их оперативно перебрасывают на сложные участки, где возникает угроза прорыва или где истощенные подразделения уже не могут самостоятельно сдерживать врага.
В частности, 102-я бригада территориальной обороны непрерывно находится на этом направлении с 2022 года. Несмотря на хорошую осведомленность с местностью, подразделение подверглось серьезному истощению из-за длительной службы без полноценных ротаций и доукомплектования.
Сырский отметил, что длительное время это направление считалось относительно спокойным, однако после прорыва фронта и потери отдельных позиций появилась реальная угроза продвижения российских войск, что и заставило командование усилить оборону штурмовыми частями.
Отдельно главнокомандующий отметил изменение соотношения потерь. По его словам, в 2025 году потери украинских сил сократились на 13%, тогда как потери противника существенно выросли. Всего в 2024 – 2025 годах российская армия потеряла более 850 тысяч военных убитыми и ранеными, что, по оценке Сырского, подтверждает эффективность действий ВСУ.