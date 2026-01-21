ВСУ создали "кол зону" возле Купянска, а россияне имели успех на другом направлении: карты от ISW

Украинские войска сформировали так называемую тактическую "зону поражения" вблизи Купянска. Она фактически лишает российские подразделения возможности применять технику на расстоянии примерно 20 – 25 километров от линии боевого соприкосновения, а пехоту - на расстоянии до одного километра.

В то же время российские войска в последнее время осуществили продвижение на севере Харьковской области, а также в районе Покровска. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Как изменилась ситуация на фронте?

Российские войска продолжают активные действия на севере Харьковской области. Зафиксировано подтвержденное продвижение противника в восточной части Волчанска. Оккупанты атаковали ряд населенных пунктов вблизи государственной границы, пытаясь зондировать украинскую оборону.

В то же время заявления российских пропагандистов о масштабных прорывах остаются неподтвержденными и рассматриваются как элемент информационно-психологического давления.

Заметьте! Речь идет, в частности о якобы "захвате" Новоплатоновки. В Центре противодействия дезинформации простували заявления пропагандистов о контроле над населенным пунктом.

Украинская сторона сообщает, что враг действует преимущественно пехотой, не эвакуирует раненых и применяет изнурительную тактику массовых атак.

Российские подразделения не прекращают наступательных попыток в районе Купянска, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. Бои идут непосредственно вблизи города, а также на северном, восточном и юго-восточном флангах.

Украинские силы, со своей стороны, осуществляют контратаки и наносят средней дальности удары по российским военным объектам на временно оккупированной Луганщине, в частности по подразделениям БпЛА противника.

Наступательные действия россиян в районе Лимана и Славянска продолжаются, но без результативного продвижения. Враг осуществлял атаки с нескольких направлений, активно привлекая дроны для поражения украинской логистики. Украинские силы удерживают позиции, несмотря на постоянное давление.

На этом отрезке фронта российские войска усилили использование FPV-дронов и дроновых засад, пытаясь нарушить снабжение украинских подразделений. Зафиксированы многочисленные атаки вблизи Константиновки и Дружковки, однако линия фронта остается стабильной.

Российские силы достигли ограниченного продвижения на северо-запад от Покровска, в частности в районе села Гришино. Бои продолжаются непосредственно на подступах к городу и в его окрестностях.

По оценкам украинских военных, противник активно проводит диверсионно-разведывательные действия и может перейти к механизированным штурмам из-за промерзания почвы. При этом украинские подразделения все еще удерживают отдельные позиции в черте города.

На Новопавловском, Александровском, Запорожском и Херсонском направлениях российские войска продолжают штурмовые действия, однако без существенных успехов.

