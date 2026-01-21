Недавно разведчики спецподразделения "Артан" ГУР провели успешную операцию на Лиманском направлении. В результате рейда украинские бойцы ликвидировали российских солдат и захватили пленных.

В то же время украинские военные продолжают серию успешных ударов по россиянам на оккупированных территориях. Очередной "хлопок" враг встретил в Крыму и Донецке. Уничтожены объекты ПВО и склад БпЛА.