Также им удалось уничтожить много техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 21 января?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 229 740 (+1 170) человек;
  • танков – 11 587 (+8);
  • боевых бронированных машин – 23 938 (+10);
  • артиллерийских систем – 36 463 (+70);
  • РСЗО – 1 621 (+3);
  • средств ПВО – 1 279 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 112 159 (+1019);
  • крылатых ракет – 4 190 (+27);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 75 238 (+171);
  • специальной техники – 4 049 (+1).

Потери врага на 21 января 2026 года
Что потеряла Россия раньше?

  • Недавно разведчики спецподразделения "Артан" ГУР провели успешную операцию на Лиманском направлении. В результате рейда украинские бойцы ликвидировали российских солдат и захватили пленных.

  • В то же время украинские военные продолжают серию успешных ударов по россиянам на оккупированных территориях. Очередной "хлопок" враг встретил в Крыму и Донецке. Уничтожены объекты ПВО и склад БпЛА.