Также им удалось уничтожить много техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Смотрите также 7,5 миллиона долларов Россия потеряла в небе над Сумской областью: ВСУ сбили разведывательный БпЛА "Форпост"
Какие потери России по состоянию на 21 января?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 229 740 (+1 170) человек;
- танков – 11 587 (+8);
- боевых бронированных машин – 23 938 (+10);
- артиллерийских систем – 36 463 (+70);
- РСЗО – 1 621 (+3);
- средств ПВО – 1 279 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 112 159 (+1019);
- крылатых ракет – 4 190 (+27);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 75 238 (+171);
- специальной техники – 4 049 (+1).
Потери России в войне против Украины на 21 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Что потеряла Россия раньше?
Недавно разведчики спецподразделения "Артан" ГУР провели успешную операцию на Лиманском направлении. В результате рейда украинские бойцы ликвидировали российских солдат и захватили пленных.
В то же время украинские военные продолжают серию успешных ударов по россиянам на оккупированных территориях. Очередной "хлопок" враг встретил в Крыму и Донецке. Уничтожены объекты ПВО и склад БпЛА.