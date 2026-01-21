Також їм вдалося знищити багато техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 21 січня?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб;

танків – 11 587 (+8);

бойових броньованих машин – 23 938 (+10);

артилерійських систем – 36 463 (+70);

РСЗВ – 1 621 (+3);

засобів ППО – 1 279 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1019);

крилатих ракет – 4 190 (+27);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 75 238 (+171);

спеціальної техніки – 4 049 (+1).



Втрати Росії у війні проти України на 21 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що втратила Росія раніше?