Також їм вдалося знищити багато техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 21 січня?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб;
  • танків – 11 587 (+8);
  • бойових броньованих машин – 23 938 (+10);
  • артилерійських систем – 36 463 (+70);
  • РСЗВ – 1 621 (+3);
  • засобів ППО – 1 279 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1019);
  • крилатих ракет – 4 190 (+27);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 75 238 (+171);
  • спеціальної техніки – 4 049 (+1).

Втрати ворога на 21 січня 2026 року
Втрати Росії у війні проти України на 21 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що втратила Росія раніше?

  • Нещодавно розвідники спецпідрозділу "Артан" ГУР провели успішну операцію на Лиманському напрямку. Внаслідок рейду українські бійці ліквідували російських солдатів і захопили полонених.

  • Водночас українські військові продовжують серію успішних ударів по росіянах на окупованих територіях. Чергову "бавовну" ворог зустрів у Криму та Донецьку. Знищено об'єкти ППО та склад БпЛА.