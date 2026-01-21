Також їм вдалося знищити багато техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 21 січня?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб;
- танків – 11 587 (+8);
- бойових броньованих машин – 23 938 (+10);
- артилерійських систем – 36 463 (+70);
- РСЗВ – 1 621 (+3);
- засобів ППО – 1 279 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1019);
- крилатих ракет – 4 190 (+27);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 75 238 (+171);
- спеціальної техніки – 4 049 (+1).
Втрати Росії у війні проти України на 21 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що втратила Росія раніше?
Нещодавно розвідники спецпідрозділу "Артан" ГУР провели успішну операцію на Лиманському напрямку. Внаслідок рейду українські бійці ліквідували російських солдатів і захопили полонених.
Водночас українські військові продовжують серію успішних ударів по росіянах на окупованих територіях. Чергову "бавовну" ворог зустрів у Криму та Донецьку. Знищено об'єкти ППО та склад БпЛА.