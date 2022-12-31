Почему россиянам важна Кременная: Вениславский назвал самые горячие точки на фронте

Британская разведка считает, что основные бои будут проходить у Кременной. Оккупанты могли сосредоточить там больше техники и живой силы.

У нас есть 2 самые горячие точки на линии фронта – это Бахмут и Кременная. Об этом для 24 Канала рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

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"В Бахмуте враг за последние 6 месяцев ежедневно хочет штурмовать наши силы обороны. Когда россияне продвигаются на несколько метров, то представляют это как огромную победу. Если посмотреть на заявления минобороны врага, то Бахмут они должны были захватить не менее десятка раз, но ВСУ контролируют населенный пункт", – сказал депутат.

Россияне опрокидывают резервы

Нардеп отметил, что над Бахмутом до сих пор украинское знамя, а город является украинской территорией, которая не будет даже частично оккупированной. Однако, как рассказал Вениславский, параллельно наши силы обороны ведут контрнаступательные действия по освобождению территорий в пределах Луганской области.

"Кременная – Сватово – это те направления, которые штурмуют наши ВСУ. Для россиян очень важно и они перебрасывают туда резервы, потому что пытаются сделать невозможным освобождение наших территорий на луганско-донецком направлении", – рассказал депутат.

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Что даст освобождение Кременной

По словам Вениславского, оккупантам нечем хвастаться, потому что приписывающие себе победы носят пропагандистский характер и не подкреплены никакими доказательствами. Если защитники в скором времени уволят Кременную и Сватово, то это будет мощным психологическим ударом по россиянам.

Это откроет для нас возможности перерезания логистических маршрутов поставок оружия, топлива, резервов со стороны Ростовской области в Донецко-Луганскую группировку оккупационных войск. После освобождения Кременной и Сватового в очень сложном положении окажется группировка, которую штурмует Бахмут, – считает Вениславский.

Украинские защитники сдерживают мощные силы россиян

Однако депутат подчеркнул, что мы не должны недооценивать врага. Россияне все просчитывают и понимают негативные последствия, потому пытаются замедлить наступление украинцев. По словам Вениславского, сейчас примерно одинаковая интенсивность, что у Кременной вокруг Бахмута.

"Бахмут мешает россиянам наступать на других направлениях. Вокруг этого города сосредоточены большие и мощные силы россиян. Они устают и, несмотря на высокую концентрацию живой силы, артиллерии, бронетехники, армейской авиации, не достигают никаких целей", – сказал Вениславский.

Он добавил, что враги не могут увеличить свою интенсивность по другим направлениям, потому что главные ударные и боеспособные силы, оставшиеся после поражения на Харьковщине и Херсонщине, теперь находятся возле Бахмута.

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