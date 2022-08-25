Под прикрытием миссии МАГАТЭ оккупанты, вероятно, продолжат обстреливать украинские силы и покажут международным экспертам нужную кремлю картинку на станции. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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В Москве готовы на миссию

Эксперт отметил, что Украина и россия могут согласовать допуск миссии МАГАТЭ, но у путина уже прописали свой сценарий, который будет происходить в дальнейшем.

Это реалистично для россии – пустить на атомную станцию МАГАТЭ, поскольку она не будет пускаться на всю территорию станции. Она скажет "сюда ходите, сюда не ходите",

– объяснил Шейтельман.

По его словам, эксперты МАГАТЭ будут ходить под конвоем вооруженных россиян по нужному маршруту.

"Им нужно собирать доказательства происходящего и есть ли следы радиации. Дальше им скажут поговорить с работниками станции, которые под угрозой оружия скажут, что угодно. Поэтому миссия МАГАТЭ бесполезна, пока там есть российские войска. Украине на это нельзя возлагать какие-то надежду", – рассказал политтехнолог.

По его мнению, угроза для Украины заключается еще и в том, что ВСУ не смогут стрелять в ответ на российские удары – из-за этой международной миссии, которая фактически будет "прикрывать собой российскую армию".

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АЭС – кремлевское оружие

Шейтельман подчеркнул, что для россии Запорожская атомная станция является оружием по многим причинам.

Это такое же оружие, как они используют танки, ракеты и т.д. Но это оружие другого типа, и они не собираются ЗАЭС взрывать, не в этом их цель. Тем более что в НАТО уже объяснили, что применят пункт 5 устава НАТО, если они подорвут станцию, или допустят какие-то инциденты, из-за которых будет выток радиации,

– отметил обозреватель.

По его мнению, это практически исключает тот факт, что враг физически совершит какие-либо действия по станции. Однако добавляет, что они продолжат использовать ЗАЭС, поскольку там постоянно находится росатом, который пытается управлять объектом. По его словам, целью "росатома" является попытка перенаправить электроэнергию из украинских регионов на российскую федерацию.

"Это сугубо воровская история. Конечно, этим не могут заниматься военные. Поэтому туда приехали представители крупнейшей государственной компании россии, против которой все еще нет санкций ни США, ни ЕС. Очевидно, что эта организация занимается ядерным терроризмом на второй станции подряд. В Чернобыле они этим занимались и сейчас в Запорожье", – обосновал эксперт.

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россияне хотят "Минск-3"

Шейтельман рассказал, что следующая цель кремля состоит в попытке объявить АЭС "зоной безопасности", чтобы там хранить свое оружие и продолжать удары по неоккупированной территории.

Они будут стрелять оттуда до бесконечности. Это будет такой "Минск-3", что они стреляют, а нам нельзя. Вот их цель и вся деятельность москвы сейчас – направлена на мировую общественность, а не на российскую. У них сейчас задача – объяснить всему миру, что такую опасность, мол, создала Украина,

– подчеркнул Шейтельман.

В то же время, он констатирует, что в мире давно не верят в российскую риторику и их манипуляции.

"Их манипуляции детские, но в мире понимают, кто захватил эту станцию. С этого момента за происходящее на станции несет ответственность россия. Даже если Украина случайно нанесет удар – ответственность будет нести россия, которая оккупировала эту территорию и НАТО применит пункт 5 своего устава", – резюмировал эксперт.

Что происходит на Запорожской АЭС: последние события

Действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.

Оккупанты завезли на ЗАЭС еще больше военных и техники. В общей сложности на территории атомной станции теперь дислоцируются более 40 единиц военной техники. 22 августа россияне завезли на ЗАЭС еще два БТР и 6 спецгрузовиков в ремонтную зону станции. Кроме того, на Запорожской АЭС стало больше военных.

В результате российских обстрелов Энергодара погиб работник Запорожской АЭС. За жизнь мужчины боролись медики, но ранения были слишком тяжелыми.

Энергоатомы считают, что периодические обстрелы территории ЗАЭС создают серьезные риски безопасности станции.

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