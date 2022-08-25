Під прикриттям місії МАГАТЕ окупанти ймовірно продовжать обстрілювати українські сили й покажуть міжнародним експертам потрібну кремлю картинку на станції. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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У москві готові на місію

Експерт зазначив, що Україна та росія можуть погодити допуск місії МАГАТЕ, але у путіна вже прописали свій сценарій, що відбуватиметься надалі.

Це реалістично для Росії – пустити на атомну станцію МАГАТЕ, оскільки вона не пускатиме на всю територію станції. Вона скаже "сюди ходіть, сюди не ходіть",

– пояснив Шейтельман.

За його словами, експерти МАГАТЕ ходитимуть під конвоєм озброєних росіян за потрібним маршрутом.

"Їм потрібно збирати докази того, що відбувається і чи є сліди радіації. Далі їм скажуть поговорити з працівниками станції, які під загрозою зброї скажуть, що завгодно. Тому місія МАГАТЕ даремна, поки там є російські війська. Україні на це не можна покладати якісь сподівання", – розповів політтехнолог.

На його думку, загроза для України полягає ще й в тому, що ЗСУ не зможуть стріляти у відповідь на російські удари – через цю міжнародну місію, яка фактично "прикриватиме собою російську армію".

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АЕС – кремлівська зброя

Шейтельман підкреслив, що для росії Запорізька атомна станція є зброєю з багатьох причин.

Це така ж зброя, як вони використовують танки, ракети тощо. Але це зброя іншого типу і вони не збираються ЗАЕС підривати, не в цьому їхня мета. Тим більше, що в НАТО вже пояснили, що застосують пункт 5 статуту НАТО, якщо вони підірвуть станцію, або допустять якісь інциденти, через які будуть витоки радіації,

– зазначив оглядач.

На його думку, це практично виключає той факт, що ворог фізично вчинить якісь дії щодо станції. Однак додає, що вони продовжать використовувати ЗАЕС, позаяк там постійно перебуває "росатом", який намагається керувати об'єктом. За його словами, метою "росатома" є намагання перенаправити електроенергію з українських регіонів на російську федерацію.

"Це суто злодійська історія. Звичайно, цим не можуть займатися військові. Тому туди приїхали представники найбільшої державної компанії росії, проти якої все ще немає санкцій ані США, ані ЄС. Очевидно, що ця організація займається ядерним тероризмом на другій поспіль станції. У Чорнобилі вони цим займалися і тепер у Запоріжжі", – обґрунтував експерт.

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росіяни хочуть "Мінськ-3"

Шейтельман розповів, що наступна мета кремля полягає у спробі оголосили АЕС "зоною безпеки", щоб там зберігати свою зброю і продовжувати удари по неокупованій території.

Вони стрілятимуть звідти нескінченно. Це буде такий собі "Мінськ-3", що вони стріляють, а нам не можна. Ось це їхня мета і вся діяльність москви зараз – спрямована на світову громадськість, а не на російську. У них зараз завдання – пояснити всьому світу, що таку небезпеку, мовляв, створила Україна,

– підкреслив Шейтельман.

Водночас він констатує, що у світі давно не вірять у російську риторику та їхні маніпуляції.

"Їхні маніпуляції дитячі, але у світі розуміють, хто захопив цю станцію. З цього моменту за все, що відбувається на станції, несе відповідальність росія. Навіть якщо Україна випадково завдасть удару – відповідальність нестиме росія, яка окупувала цю територію й НАТО застосує пункт 5 свого статуту", – резюмував експерт.

Що відбувається на Запорізькій АЕС: останні події

Дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Попри провокації ворога, рівень радіації в Енергодарі все ще в нормі.

Окупанти завезли на ЗАЕС ще більше військових і техніки. Загалом на території атомної станції тепер дислокуються понад 40 одиниць військової техніки. 22 серпня росіяни завезли на ЗАЕС ще два БТР і 6 спецвантажівок до ремонтної зони станції. Крім того, на Запорізькій АЕС стало більше військових.

Унаслідок російських обстрілів Енергодару загинув працівник Запорізької АЕС. За життя чоловіка боролися медики, але поранення були надто важкі.

Енергоатомі вважають, що періодичні обстріли території ЗАЕС створюють серйозні ризики для безпеки станції.

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