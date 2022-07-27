Об этом для 24 канала рассказала Тамила Ташева – постоянная представительница Президента Украины в Крыму. Она отметила, что на полуострове есть скрытая мобилизация украинцев.
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"Людей отправляют на войну. Конечно, крымчане очень не хотят этого. Они понимают, что их родственники и они сами могут погибнуть. Собственно, мы отслеживаем похороны, которые проходят на территории полуострова. Пытаемся идентифицировать крымчан, которых отправляли на боевые действия. По нашей информации, в Крыму состоялось по меньшей мере 109 похорон военных, из них 60 являются крымчанами и гражданами Украины", – сказала Ташева.
Протестные настроения
По словам Ташевой, эти 60 захоронений украинцев в Крыму – это только верхушка айсберга. Она убеждена, что их гораздо больше.
Представительница президента рассказала также и об антивоенных настроениях. Они проявляются в разных формах – от выхода на площадь с плакатом "Нет войне" до обливания желтой и голубой краской оккупационной администрации Евпатории. Кроме этого, крымчане бьют машины с буквами Z.
Мы знаем минимум о 100 случаях протеста. Думаем, что их больше. Мы отслеживаем судебные процессы, происходящие на территории Крыма. Это о героических людях, потому что они 8 лет жили в оккупации и войне и имеют смелость сказать что-нибудь против,
– отметила Ташева.
Она считает, что нельзя сравнивать Крым и территорию Херсонщины или Запорожья только из-за того, что Крым 8 лет живет в оккупации. Также, как отметила Ташева, в 2014 году у Украины не было таких мощных Вооруженных Сил Украины и надежной власти.
"Граждане не знали, кто за ними стоит и могут ли они оказывать серьезное сопротивление", – подчеркнула Ташева.
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По словам представительницы президента, важно говорить, что Крым сейчас используется как плацдарм для нападения. В частности, именно по Виннице ударили из акватории Черного моря. Также ракеты запускают и из самого Севастополя.
"Туристического сезона, разумеется, нет. Да и не было за последние 7 лет, но после полномасштабного вторжения все окончательно остановилось", – сказала представитель президента.
На полуострове сотни тысяч завезенных россиян
Ташева отметила, что, по ее мнению, следует отказаться от риторики, которая в Крыму в 2014 году поддерживала россию. Она напомнила о последних выборах на полуострове, которые прошли в 2010 году, и показали реальную поддержку пророссийских настроений – на уровне 4%.
"Самая русская тогдашняя партия "русское единство", которую возглавлял Сергей Аксенов. Сейчас он руководитель оккупационной администрации. Они имели 3 или 4 места в украинском крымском парламенте. Все остальные – это были городские сумасшедшие и люди, имевшие советский сентимент. Так называемый референдум в Крыму мы не признаем. И всего тогда голосовали примерно 30% людей", – пояснила Ташева.
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Она отметила, что пророссийские настроения были, но это не значит, что крымчане поддерживали оккупацию. Однако даже часть благосклонных к россиянам разочаровалась.
Большая часть сегодня – это российские граждане. Это от 500 до 700 тысяч завезенных. Что делать с ними – это частный вопрос. Они, конечно, своего мнения никогда не изменят,
– рассказала Ташева.
Она объяснила, что когда эти люди незаконно въехали на территорию Украины, то должны уехать после возвращения контроля над украинским Крымом.
Обратите внимание – Тамила Ташева о ситуации в Крыму: смотрите видео
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