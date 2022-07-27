Про це для 24 каналу розповіла Таміла Ташева – постійна представниця Президента України в Криму. Вона зазначила, що на півострові є прихована мобілізація українців.

До теми Потім будуть це вивозити, – Подоляк про тисячі могил російських солдатів у Криму

"Людей відправляють на війну. Звісно, кримчани дуже не хочуть цього. Вони розуміють, що їхні родичі й вони самі можуть загинути. Власне, ми відстежуємо похорони, які відбуваються на території півострова. Намагаємось ідентифікувати кримчан, яких відправляли на бойові дії. За нашою інформацією, в Криму відбулося щонайменше 109 похоронів військових, з них 60 є кримчанами та громадянами України", – сказала Ташева.

Протестні настрої

За словами Ташевої, ці 60 поховань українців у Криму – це лише верхівка айсберга. Вона переконана, що їх набагато більше.

Представниця президента розповіла також і про антивоєнні настрої. Вони проявляються у різних формах – від виходу на площу з плакатом "Ні війні" до обливання жовтою та блакитною фарбою окупаційної адміністрації Євпаторії. Крім цього, кримчани б'ють машини із літерами Z.

Ми знаємо мінімум про 100 випадків протесту. Думаємо, що їх більше. Ми відстежуємо судові процеси, які відбуваються на території Криму. Це про героїчних людей, тому що вони 8 років жили в окупації й війні і мають сміливість сказати щось проти,

– зазначила Ташева.

Вона вважає, що не можна порівнювати Крим і територію Херсонщини чи Запоріжжя тільки з огляду на те, що Крим 8 років живе в окупації. Також, як наголосила Ташева, у 2014 році Україна не мала таких потужних Збройних Сил України та надійної влади.

"Громадяни не знали, хто за ними стоїть і чи можуть вони чинити серйозний опір", – наголосила Ташева.

До речі Ще від 24 лютого: у Криму досі триває хвиля антивоєнних протестів

За словами представниці президента, важливо говорити, що Крим зараз використовують як плацдарм для нападу. Зокрема, саме по Вінниці вдарили з акваторії Чорного моря. Також ракети запускають і з самого Севастополя.

"Туристичного сезону, зрозуміло, немає. Та і не було протягом останніх 7 років, але після повномасштабного вторгнення все остаточно зупинилося", – сказала представниця президента.

На півострові сотні тисяч завезених росіян

Ташева зазначила, що, на її думку, треба відмовитись від риторики, що у Криму у 2014 році підтримували росію. Вона нагадала про останні вибори на півострові, які відбулися 2010 року, й показали реальну підтримку проросійських настроїв – на рівні 4 %.

"Найросійськіша тодішня партія "рускоє їдінство", яку очолював Сергій Аксьонов. Зараз він керівник окупаційної адміністрації. Вони мали 3 чи 4 місця в українському кримському парламенті. Всі решта – це були міські божевільні й люди, що мали радянський сентимент. Так званий референдум у Криму ми не визнаємо. І загалом тоді голосували приблизно 30% людей", – пояснила Ташева.

Зауважте Арестович припустив, за яких умов Україна та росія почнуть переговори щодо Криму

Вона зазначила, що проросійські настрої були, але це не означає, що кримчани підтримували окупацію. Проте навіть частина прихильних до росіян розчарувалася.

Велика частина зараз – це російські громадяни. Це від 500 до 700 тисяч осіб, яких завезли. Що робити з ними – це окреме питання. Вони, звичайно, своєї думки ніколи не змінять,

– розповіла Ташева.

Вона пояснила, що коли ці люди незаконно в'їхали на територію України, то мають виїхати після повернення контролю над українським Кримом.

Зверніть увагу – Таміла Ташева про ситуацію в Криму: дивіться відео

Що відбувається у Криму: останні новини