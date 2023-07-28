В распоряжение источников 24 Канала попали два видео – с телефона вагнеровца, ликвидированного на Бахмутском направлении. Жуткие кадры сняли зимой и весной 2023 года. Они ярко иллюстрируют, какое варварство происходит во "второй армии мира", и еще раз доказывают, что цивилизованность и Россия – антонимы.

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Вагнеровцы пытают и убивают "своих"

Первое видео мы не можем публиковать по этическим соображениям. На этих кадрах изображено, что сделали с вагнеровцем его "товарищи". Оккупанта сначала долго пытали, а потом – убили. Тело врага напоминает решето – из-за количества ножевых ранений. Мороз только усугублял страдания. Кроме того, этому вагнеровцу, очевидно, еще живьем подожгли бороду и обсмалили волосы. Возможно, таким способом варвары пытались его согреть.

Расправа над вагнеровцем произошла в январе этого года. Убийство совершили 6 вагнеровцев. Впоследствии виновных "наказали". Процесс снимался на видео.

Вагнеровцы шокируют своими безумными издевательствами

На втором видео видно, как вагнеровцы издеваются над группой "товарищей". "Не повезло" шести из них. Их сначала умывают в моче и заставляют ее пить, а затем – одного из "подопытных" заключают в яму. Первого из них бросают туда, а других заставляют прыгать прямо на него.

Что происходит дальше, не снято. В то же время можно предположить, что эти вагнеровцы, точнее их тела, до сих пор находятся в той яме.

Как вагнеровцы издеваются над своими: смотрите видео +21

Пригожин поощряет зверства

Уже не раз мир получал доказательства того, что вагнеровцы пытают и убивают "своих". Одним из способов казней для террористов из ППК "Вагнера" является кувалда. Ее с надписью "на случай важных переговоров" нашли дома у предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина.

Кроме того, дома у Пригожина обнаружили фото отрубленных голов. Очевидно, жестокость вагнеровцев "вдохновляет" изверга Пригожина.