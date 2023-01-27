Пионерство и невыплата стипендий: как коллаборанты "реформировали" образование в Запорожье

На временно оккупированной территории Запорожской области так называемые оккупационные власти начали внедрять свои нормы в образовательной отрасли. В основном, они касаются непроизвольного возвращения в Советский Союз.

Как отмечают, в сфере образования и науки в оккупированной части Запорожской области проводит реформы самопровозглашенное "Министерство". Известно, что в его состав входят жители, согласившиеся или вынужденные сотрудничать с оккупантами.

Читайте также Оккупанты разместили на Запорожье надувные танки, но что-то пошло не так: курьезные фото

Кто возглавляет "Министерство образования"

Сейчас должность "министерки" в области образования возглавляет коллаборантка Шапурова Елена Александровна. Отметим, что ранее женщина руководила "департаментом образования" оккупированной части Запорожской области.

Руководитель "Министерства образования и науки" / Фото Kiborg News

СБУ завершила досудебное расследование по Шапуровой. Обвинительный акт направлен в суд. Установлено, что злоумышленница передавала на баланс Министерства внутренних дел России здания украинских учебных заведений, чтобы враг использовал их для базирования личного состава, военной техники, вооружения и боеприпасов оккупационных группировок.

Кто работает на оккупантов / Фото Kiborg News

К преступной деятельности коллаборантки относят еще и то, что она передала захватчикам все автомобили и компьютерную технику городского отдела образования. Кроме того, Шапурова организовала масштабную агитационную кампанию по "присоединению" региона к составу России.

За коллаборантскую деятельность Шапурова получила медаль от России "За мужество и доблесть".

Шапурова получила награду от России / Фото Kiborg News

Как россияне возрождают пионерство в Запорожье

23 декабря 2022 года так называемое "Министерство" получило письмо о совещании по развитию Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".

В документе указано, что деятельность имеет "высокую значимость", поэтому присутствовать должны быть все высшие чины "Министерств образования и науки" оккупированных территорий.

Письмо "Министерству" от Минпросвета России / Фото Kiborg News

Что такое "Движение Первых"? Это российское молодежное движение, созданное 18 декабря 2022 года по инициативе власти для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения "с учетом традиционных российских духовных и нравственных целей". Будут принимать в организацию с шести лет, а находиться в ней можно будет до окончания школы или колледжа. Отделения должны открыться в каждом муниципалитете России, также на оккупированных территориях Украины, а в каждой школе могут быть созданы первичные центры движения.

Интересно, что наблюдательный совет возглавляет Владимир Путин, а главой он назначил Григория Гурова, заместителя министра образования и науки России.

Еще одним симптомом "советской болезни" является то, что законопроект о создании этого "движения" внесен в Госдуму в день 100-летия всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что считает распад СССР "величайшей геополитической катастрофой века". Возможно, возобновление пионерства под новым названием – один из шагов "возвращение к прошлому".

Кремлевский диктатор таким образом стремится оказывать влияние не только на русскую, но и на украинскую молодежь и детей. Доподлинно неизвестно, как точно будет работать организация, но по заявлениям российских СМИ наблюдается сходство с пионерством, советским движением.

Даже среди предложенных для организации названий был вариант "Пионеры", однако большинство избирателей проголосовали за "Движение Первых".

Какие указания "Министерство" получает от России

Россияне боятся утечки данных с компьютеров коллаборантов, поэтому их предупреждают о возможных кибератаках от американских, европейских и других иностранных организаций. В письме от Минпросвета России рекомендуется не обновлять программное обеспечение и не разрешать ресурсам Google собирать информацию о пользователях.

Интересно, что причиной DDOS-атак в письме названа не война, а "сложные политические происшествия".

Рекомендации от Минпросвета России / Фото Kiborg News

Кроме того, деятельность "Министерства" сосредоточена на привитии школьникам и школьницам любви к родному городу или селу, но только под оккупацией России. Ярким тому примером является конкурс "Наша школа, наше будущее". Произведение 11-летней ученицы "День знаний" признано лучшим. Стоит отметить, что в тексте она радуется возвращению в школу и "правильному" решению родителей остаться на оккупированной территории.

Произведение 11-летней ученицы / Фото Kiborg News

Также оккупанты создали в оккупированном Мелитополе "Мелитопольский государственный университет" на территориях нелегально ликвидированных образовательных учреждений Украины.

Представители незаконно сформированного учреждения отмечают, что студенты дневной формы обучения будут получать стипендию, однако соискатели образования отправляют жалобы в Министерство науки и высшего образования России о невыплатах.

Жалобы от соискателей образования / Фото Kiborg News