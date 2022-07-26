Что происходит со связью в Херсонской области: объяснение местного активиста

Из-за аварии на российском маршрутизаторе на Херсонщине в очередной раз исчезла мобильная связь. На сегодняшний день, известно о том, что у отдельных операторов Новой Каховки есть покрытие.

Об этом 24 каналу рассказал активист из Херсона Владимир Молчанов. Он также отметил, что связь также не исчезала в Чаплинке и в Геническе, в отношении Херсона – какое-либо покрытие связью отсутствует.

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"Информацию о том, что в Херсоне местами доступен Lifecell пока проверить нельзя, поэтому это лишь слухи", – отмечает Молчанов.

Россияне полностью отрезали мобильный интернет еще два месяца назад, они заменили все башни операторов, поэтому у местных нет большого выбора.

– говорит херсонский активист.

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Контрследующие действия ВСУ в Херсонской области

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ уволят Херсонщину до сентября. По его словам, на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ. Сообщается, что украинские военные переходят от обороны к контрнаступлению.

Именно поэтому россияне в спешке пытаются организовать так называемый "референдум". Представитель "администрации" оккупантов Владимир Рогов заявлял о приказе создать "избирательные комиссии".

Президент Владимир Зеленский информировал, что ВСУ уверенно двигаются и прогоняют оккупантов в Херсонской области. Наши войска фактически "перекрыли" поставки тяжелой техники россиян на правобережье Херсона.