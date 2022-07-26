Про це 24 каналу розповів активіст із Херсону Володимир Молчанов. Він також зазначив, що зв'язок також не зникав у Чаплинці та у Генічеську, щодо Херсону – будь-яке покриття зв'язком відсутнє.

Читайте також Вже сьогодні є зручні передумови для звільнення правого берегу Херсонщини, – експерт

"Інформацію про те, що у Херсоні місцями доступний Lifecell, поки перевірити не можна, тому це лише чутки", – зазначає Молчанов.

Росіяни повністю відрізали мобільний інтернет ще два місяці тому, вони замінили усі вежі операторів, тому у місцевих немає великого вибору,

– каже херсонський активіст.

Вас може зацікавити: Три мости на Херсонщині – під вогневим контролем ЗСУ: дивіться відео

Контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що ЗСУ звільнять Херсонщину до вересня. За його словами, на фронті настав переломний момент на користь ЗСУ. Повідомляється, що українські військові переходять від оборони до контрнаступу.

Саме тому росіяни поспіхом намагаються організувати так званий "референдум". Представник "адміністрації" окупантів Володимир Рогов заявляв про наказ створити "виборчі комісії".

Президент Володимир Зеленський інформував, що ЗСУ впевнено рухаються та проганяють окупантів на Херсонщині. Наші війська фактично "перекрили" постачання важкої техніки росіян на правобережжя Херсонщини.