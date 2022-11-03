Ловушка или авантюра уличных боев: что происходит в Херсоне и куда бегут оккупанты

Херсон остается единственным областным центром, который смогли захватить оккупанты за более 8 месяцев вторжения. Похоже, пришло время возвращать город домой – законным владельцам.

Лангольеры vs "Праздник непослушания"

Утром 3 ноября жители оккупированного Херсона увидели, что со здания областной госадминистрации исчез российский флаг, висевший там еще с марта.

Читайте также Со здания Херсонской ОГА таинственно исчез флаг-тряпка России

Также сообщается об исчезновении некоторых блокпостов в городе и техники оккупантов, а еще – о подрыве врагом вышек сотовой связи. Кроме того, в Херсон вернулся интернет и пропало телевидение пропагандистов.

Маленькие радости херсонцев: видео с телеграм-канала Константина Рыженко

Накануне россияне уничтожили гражданские катера и лодки, которыми можно было переплыть Днепр. А до этого несколько недель оккупанты беспощадно грабили Херсон и вывозили все, что могли прихватить – от останков князя Потемкина (кстати, далеко не факт, что это именно они) до традиционной добычи россиян – унитазов.

Все это происходило в рамках "непростых решений", анонсированных командующим оккупантами Суровикиным еще 18 октября.

Уничтожены россиянами лодки на Днепре / фото с телеграм-канала "Херсон без фейков"

Таинственные исчезновения оккупантов вызвали вопрос – кто-то вспомнил "Лангольеров" Стивена Кинга, а кто-то "Праздник непослушания" отца нынешнего пропагандиста России Михалкова. В обоих случаях происходили таинственные исчезновения, только в первом во всем была виновата дыра во времени, а во втором – коварный сговор уставших от детских баловств родителей.

Впрочем, на самом деле никакой мистики в Херсоне нет, а есть очередная "мудрость" россиян.

Трудные решения

Уже с июля 2022 года пребывание оккупантов в Херсоне и вообще на правом берегу Днепра потеряло смысл. ВСУ с помощью HIMARS взяли под огневой контроль три главных моста через Днепр и обрезали россиянам логистику. С этого момента уничтожение оккупационного контингента россиян в Херсоне и окрестностях стало вопросом времени.В ВСУ решили не форсировать события, чтобы избежать потерь в своих рядах и среди гражданского населения, а применили тактику "вытеснения" врага. Надежда украинцев была на очередной "жест доброй воли".

Впрочем, для россиян это было неприемлемым решением, ведь потеря единого захваченного областного центра – это огромный репутационный удар по мечтам Кремля. Путин решил удержать Херсон любой ценой. Оплатить ее должны сами россияне.

Командование оккупантов прибегло к "ротации" – с правого берега начали выводить боеспособные и опытные части, а также технику и артиллерию. Вместо них в Херсон загнали "мобиков" без опыта и нормального оружия. Россия загнала в Херсон около 30 тысяч воинов. В то же время оккупанты объявили об эвакуации местного населения с элементами депортации. Новоприбывших заселили в дома депортированных.

Похоже, замысел россиян состоит в том, чтобы превратить каждый такой дом в крепость и такими "домами Павлова" попытаться устроить ВСУ "Сталинград на Днепре" или Окинаву, прикрываясь мирным населением (любопытно, что об этом думают эксперты Amnesty International).

Представитель оккупантов Кирилл Стремоусов уже "попрощался" с херсонцами – днем 3 ноября он записал ролик из центра города, где констатировал, что людей в Херсоне остается много, а потому "они сами виноваты".

Почему идея уличных боев в Херсоне – это авантюра

Во-первых, "мобики" к этому не готовы. Их не учили уличным боям, их вообще ничему не успели научить. И если русское командование рассчитывает, что эта биомасса будет эффективно биться, как японцы на Окинаве в 1945-м, то они очень сильно ошибаются.

Во-вторых, у них нет ни мотивации сражаться за чужой город, ни нормальной поставки – Днепр ведь под огненным контролем. Долго так не выдержать, особенно в ноябрьскую погоду.

В-третьих, в самом Херсоне достаточно условная линия обороны – она сделана наспех и не сможет остановить ВСУ. В этих условиях россияне быстро лишатся связи между опорными пунктами и будут разделены на спорадические центры сопротивления. Все они хорошо известны украинской разведке и не будут иметь эффекта неожиданности. Украинцы точно не будут планировать лобовые атаки на опорные пункты россиян, время – на нашей стороне.

она сделана наспех и не сможет остановить ВСУ. В этих условиях россияне быстро лишатся связи между опорными пунктами и будут разделены на спорадические центры сопротивления. Все они хорошо известны украинской разведке и не будут иметь эффекта неожиданности. Украинцы точно не будут планировать лобовые атаки на опорные пункты россиян, время – на нашей стороне. В-четвертых, боеспособные части России на левом берегу не смогут помочь окруженным, ведь Украина на этом отрезке фронта имеет преимущество в артиллерии, в частности, дальнобойности. Поэтому россияне с левого берега будут просто наблюдать за тем, как гибнут их коллеги.

Готовят ли россияне ловушку

Фактически это все выглядит как жертва богу войны. С другой стороны, это может быть очередной "хитрый план" с ловушкой, где 30 000 смертников являются лишь приманкой.

Операция, одобренная Сталиным Трагедия на Днепровской ГЭС унесла тысячи жизней

Отметим, что Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС и может планировать ее подрыв (как "советы" в 1941 году взорвали Днепрогэс), чтобы затопить правобережье Днепра. О такой опасности говорили президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Данилов.

У нас есть информация, что российские террористы заминировали плотину и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 миллионов кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон,

– предупредил президент Зеленский 20 октября.

Россия действительно может пойти на такое, но не надо забывать, что таким образом она не только утопит 30 тысяч "чмобиков", но и закроет поставки воды в Крым. По оценкам секретаря СНБО, на восстановление уйдет 10 – 15 лет. Таким образом, взрыв для России будет иметь смысл, если она собирается убегать не только из Херсона, но и из Крыма.

Если Россия действительно запланировала подрыв Каховской дамбы или тактический ядерный "Дракарис" – это будет означать ее конец. В НАТО уже давно устали от российского произвола и только ждут нужного повода.

Пора возвращать свое

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что ВСУ вернут Херсон до конца года (как известно, все прогнозы Буданова сбываются).

По мнению главного разведчика, у командования оккупантов в лице генерала Суровикина пока только одна мысль – как сдать Херсон и при этом сохранить лицо.

Они понимают, что Россия идет к проигрышу как глобального, так и локального на местах. Если о глобальном проигрыше он может сказать, что "это не мое дело", то за локальный именно Суровикин будет отвечать. Он готовит основу для того, чтобы когда будет принято решение по сдаче города, или их просто выбьют оттуда, чтобы основа была подготовлена и как-то сгладить это все,

– Кирилл Буданов пояснил логику оккупантов.

Впрочем, это все проблемы оккупантов, а Украине пора возвращать свое.

Когда Украина освободит Херсон – смотрите видео: