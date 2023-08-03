Об этом 24 Каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, врагу тревожно в городе – все готовятся к наступлению ВСУ.

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"Такого еще не было в Мариуполе – восемь раненых автобусов. Завезли в больницу №2. Учитывая все, из Таврического направления – Запорожская, Херсонская области. Оккупанты в очень плохом состоянии", – рассказал Андрющенко.

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Теперь по всему городу ищут кровь для переливания. Вероятно, большинство из раненых оккупантов сразу "поедут на концерт к Кобзону".

Больше всего страдают гражданские

В оккупированных городах все услуги прежде всего оказывают военным. Местным, которые по разным причинам не смогли уехать, остается полагаться на себя.

"В то же время для мариупольцев это очень плохо, потому что больницы переполнены. Вполне возможно, что гражданских начнут выбрасывать на улицы", – отметил Андрющенко.

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