Новая ипостась Мишустина, – экс-сотрудник КГБ о его посягательстве на пост президента

Россия погрязла в политических интригах. До сих пор неприметный политик Михаил Мишустин теперь практически хочет стать вторым кандидатом на пост президента России на предстоящих выборах.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что Владимир Путин никогда не отличался рациональностью, и нынешние его решения это доказывают.

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Известно, что дефицит российского бюджета достиг 34 миллиарда долларов за два месяца. Появилась информация, что теперь Путин может устранить главу правительства России Михаила Мишустина, вернуть Дмитрия Медведева и сделать ротацию с Сергеем Лавровым.

На это Жирнов ответил, что кремлевский лидер может пойти на любой шаг.

Он самоубийца, это всем понятно. Он совершенно не рациональный человек, ибо, будь он рациональным, никогда бы не решился на эту войну, или остановил, когда начал явно проигрывать, когда экономика начала умирать,

– заметил спикер.

"Играет под Путина"

Интересно, что у Путина єсть аргумент на такие кадровые изменения, сообщил Жирнов. Ведь по российской конституции Мишустин – это тот человек, который заменит Путина на пост президента, если что-то пойдет не так. Премьер-министр должен заменять его в течение трех месяцев, а за это время организовать новые выборы президента.

В общем, на Мишустина никто как политика не смотрел. Он технократ, он абсолютный чиновник по глубине аппарата. Поэтому все говорили, что этот человек, вероятно, проходная фигура, не интересна, в общем-то он просто занимается хозяйственной работой. Сидит на хозяйстве, пока Путин занимается политикой,

– добавил эксперт.

Неожиданно для всех Мишустин вышел в медийное пространство и там начал "играть под Путина". Жирнов вспомнил известное видео, где играет на рояле, а за несколько лет до этого появилось подобное видео, как на рояле играл Путин.

"То, что Мишустин вдруг сел за рояль в публичном пространстве – это обнаружило его совсем другую ипостась. То есть он стал вторым человеком, вступившим в президентскую кампанию 2024 года. Первым, конечно, был Пригожин", – резюмировал экс-сотрудник КГБ.

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