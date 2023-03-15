Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов отметил, что, несмотря на существование противоречий между властью и обществом, революционная ситуация в России еще не созрела до своей кульминации. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Оппозиция разочарована

Он подчеркнул, что российская оппозиция сейчас разочарована тем, что путинский режим до сих пор не рухнул.

Осенью, когда были деоккупированы территории в Харьковской и Херсонской области, и оккупанты потерпели поражение, казалось, что еще немного и все взорвется в России. Но не взорвалось. Ситуацию на фронте удалось более или менее стабилизировать. Даже пытаются наступать, хотя это не очень удается. По крайней мере, они не убегают,

– заметил политтехнолог.

По его словам, внутри страны-агрессора ситуацию тоже пока контролируют.

"Репрессии идут полным ходом, сажают даже за мыслепреступление – у отца отбирают дочь за то, что она нарисовала антивоенный рисунок в школе", – напомнил он.

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Рано или поздно режим сломается

По мнению Галлямова, в этом смысле сейчас в России спад революционных настроений.

Но все равно в России существуют колоссальные противоречия между властью и обществом, и этот спад временный. И за ними всегда следует подъем,

– считает оппозиционер.

Он подчеркнул, что сейчас в России революционная ситуация, которая была между 1905 и 1917 годами – примерно, как в 1915 – 1916 годы.

"Но рано или поздно режим сломается, потому что объективные противоречия между властью и обществом существуют. А их либо разрешают с помощью реформ, а Путин не собирается их делать, либо с помощью революции", – уверен Аббас Галлямов.

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