Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов зазначив, що не дивлячись на існування суперечностей між владою та суспільством, революційна ситуація в Росії ще не дозріла до своєї кульмінації. Про це він розповів 24 Каналу.

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Опозиція розчарована

Він наголосив, що російська опозиція зараз розчарована тим, що путінський режим досі не звалився.

Восени, коли були деокуповані території в Харківській та Херсонській області і окупанти зазнали поразки, здавалось, що ще трохи і все вибухне в Росії. Але не вибухнуло. Ситуацію на фронті вдалось більш-менш стабілізувати. Навіть намагаються наступати, хоча це не дуже вдається. Принаймні вони не втікають,

– зауважив політтехнолог.

За його словами, всередині країни-агресорки ситуацію теж поки що контролюють.

"Репресії йдуть на повний хід, саджають навіть за мислезлочин – у батька відбирають доньку за те, що вона намалювала антивоєнний малюнок в школі", – нагадав він.

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Рано чи пізно режим зламається

На думку Галлямова, у цьому сенсі зараз в Росії спад революційних настроїв.

Але все одно в Росії існують колосальні суперечності між владою і суспільством, і цей спад тимчасовий. І за ними завжди йде підйом,

– вважає опозиціонер.

Він підкреслив, що зараз в Росії революційна ситуація, яка була між 1905 та 1917 роками – приблизно, як у 1915 – 1916 роки.

"Але рано чи пізно режим зламається, тому що об'єктивні суперечності між владою та суспільством існують. А їх або вирішують за допомогою реформ, а Путін не збирається їх робити, або за допомогою революції", – впевнений Аббас Галлямов.

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