Смертоносно, но на один раз: CNN раскрыла тактику ППК "Вагнера" в Украине

Сколько бы вагнеровцев не ликвидировали в Украине, российскому обществу безразлично это. Раненые оккупанты из ППК "Вагнера" иногда остаются на поле боя часами.

В материале CNN говорится, что вагнеровцы представляют весомую угрозу вблизи. В то же время они несут колоссальные потери.

Обратите внимание Путин и Пригожин так и планировали, – российская оппозиционерка о потерях "Вагнера" в Украине

Гибель тысяч солдат ПИК "Вагнера" не имеет значения для российского общества. Без команды штурмовые группы не уходят. Самовольный уход команды или без ранения наказывается расстрелом на месте,

– говорится в сообщении.

Вагнеровцев, которые пытаются сдаться в плен и спастись, беспощадно наказывают.

Раненые террористы остаются на поле боя часами. Штурмовой пехоте вагнеровцев запрещают забирать их с поля боя. Когда штурм испытывает провал, штурмовикам позволяют отступать только ночью.

Что о вагнеровцах говорят в ISW

В ISW заявили, что по состоянию на январь 2023 года завербовали уже 50 тысяч вагнеровцев. В то же время воюют всего 10 тысяч. Другие – либо погибли, либо сбежали.

Кроме того, в ISW подчеркнули, что Владимир Путин использовал Евгения Пригожина. Его "звезда" уже начинает угасать.

Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери. Генштаб ВСУ по состоянию на 24 января оценивает потери врага в 122 170 оккупантов.