Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее он сказал, что из публичных радаров исчезло уже 13 российских генералов.

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"Пока они не готовы продолжить дело Пригожина и пойти на Кремль. Но такая вероятность существует", – отметил Яковенко.

Антипутинские настроения могут достичь критической точки при сильных внешних толчках. В частности, многое зависит от ситуации на фронте и успехов украинской армии. Решающим моментом может стать деоккупация Крыма.

Российские генералы не против войны

Важно понимать, что военное командование страны-агрессора также поддерживает войну против Украины. Они лишь недовольны тем, как плохо организовал ее Путин.

Лишь когда генералы увидят, что война может угрожать самому существованию России, они отважатся на устранение диктатора.

"Путин целенаправленно и последовательно ведет Россию к самоликвидации. Пока есть лишь отдаленное чувство этого. Но оно может охватить российскую военную верхушку", – констатировал Яковенко.

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