Такую цифру 24 Каналу озвучил оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он предположил, к чему могут привести такие исчезновения.
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Черная дыра, а не страна
В России исчезают не просто генералы. В списке "потерянных" целый заместитель российского министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Компанию ему составляет и заместитель начальника генштаба Владимир Алексеев.
"Вина Алексеева, как и Евкурова, заключалась в том, что он посидел на одной скамейке с Пригожиным. Когда Пригожин сказал: выдайте мне Шойгу, Алексеев ему ответил: так забирайте, кому он надо. И потом он исчез. Все они куда-то исчезают. Черная дыра, а не страна", – сказал оппозиционный журналист.
Игорь Яковенко об исчезновении российских генералов: смотреть видео
Один толчок к краху
После такого массового исчезновения высшего военного руководства страны возникает вопрос, кто же вообще будет руководить Россией. Но, по мнению Яковенко, в стране-агрессоре руководить уже нечем и некому, потому что она доживает по инерции. Сейчас важен один толчок, который приведет к ее краху.
Я думаю, что деоккупация Крыма станет таким толчком и все это начнет разваливаться. Все 400 тысяч (военных – 24 Канал) или сколько их останется, вернутся, вылезут из окопов и пойдут на Москву. Такое было в прошлом веке, такую сцену мы увидим и сейчас,
– добавил он.
В России исчезают генералы: основные новости
- После мятежа Пригожина сразу из виду исчез начальник штаба ВС России Валерий Герасимов. Он не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении. И впервые дал о себе знать 10 июля, зачитав доклад.
- До сих пор точно не понятно где находится командующий ВКС России Сергей Суровикин. Предполагали, что он может находиться в одном из московских СИЗО. Однако после проверок его там не находили. Некоторые СМИ предполагают, что Суровикин знал о планах Пригожина и российские власти его проверяют. Конкретно с этим и связано исчезновение еще одного генерала.
- И не только исчезновения, но и увольнения приводят к уменьшению количества российских генералов. За правду о внутреннем состоянии армии Герасимов уволил боевого генерала Ивана Попова.