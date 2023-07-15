Таку цифру 24 Каналу озвучив опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він припустив до чого можуть призвести такі зникнення.
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Чорна діра, а не країна
В Росії зникають не просто генерали. Наразі у списку "загублених" цілий заступник російського міністра оборони Юнус-Бек Євкуров. Компанію йому складає і заступник начальника генштабу Владімір Алексєєв.
"Провина Алексєєва, як і Євкурова, заключалася в тому, що він посидів на одній лавці з Пригожиним. Коли Пригожин сказав: видайте мені Шойгу, Алексєєв йому відповів: так забирайте, кому він треба. І потім він зник. Всі вони кудись зникають. Чорна діра, а не країна", – сказав опозиційний журналіст.
Ігор Яковенко про зникнення російських генералів: дивитись відео
Один поштовх до краху
Після такого масового зникнення вищого військового керівництва країни, виникає питання хто ж узагалі буде керувати Росією. Але на думку Яковенка, в країні-агресорці керувати вже нічим і нікому, бо вона доживає за інерцією. Зараз важливий один поштовх, який призведе до її краху.
Я думаю, деокупація Криму стане таким поштовхом і усе це почне розвалюватися. Всі 400 тисяч (військових – 24 Канал), чи скільки їх залишиться, повернуться, вилізуть з окопів і підуть на Москву. Таке було в минулому столітті, таку сцену ми побачимо і зараз,
– додав він.
В Росії зникають генерали: основні новини
- Після заколоту Пригожина одразу з поля зору зник начальник штабу ЗС Росії Валєрій Герасимов. Він не з'являвся ні на публіці, ні на державному телебаченні. І вперше дав про себе знати аж 10 липня, зачитавши доповідь.
- Досі достеменно не зрозуміло де перебуває командувач ВКС Росії Сєргєй Суровікін. Припускали, що він може бути в одному з московських СІЗО. Утім, після перевірок його там не знаходили. Деякі ЗМІ припускають, що Суровікін знав про плани Пригожина і російська влада його перевіряє. Саме з цим і пов'язане зникнення чергового генерала.
- І не лише зникнення, але й звільнення призводять до зменшення кількості російських генералів. За правду про внутрішній стан армії Герасимов звільнив бойового генерала Івана Попова.