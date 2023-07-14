Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він детально пояснив суть конфлікту генералів.

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Генеральський розбрат

Днями стало відомо, що Валєрій Герасимов звільнив командувача 58 оос Росії генерал-майора Івана Попова. Все через те, що той розкрив правду про російську армію. Бардак, розбрат, "шатанія" і величезні проблеми – наголосив Попов.

"Ще він наголосив на відсутності контрбатарейної боротьби з боку Росії, станцій артилерійської розвідки (що добре для нас) і як наслідок загибелі окупантів. Тобто наша артилерія працює по ворогу і завдає йому втрат. Попов піднімає питання ротації, бо там у них квиток в один кінець: прибув і поки не вбили, або не поранили", – процитував заяву генерала військовий експерт.

Олег Жданов про відставку російського генерала: дивитись відео

Правда геть не сподобалася Герасимову і він за один день "зрадницьки" відправив у відставку Попова. Він дуже через це образився, ба навіть записав голосове повідомлення, де охарактеризував такий поворот подій "ударом з тилу" і "обезголовлюванням армії у найтяжчий момент".

Ура, павуки у банці почали гризти один одного. Гризіть, вбивайте, розвалюйте вертикаль управління і деморалізуйте війська. Повний вперед,

– іронічно закликав Жданов.

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