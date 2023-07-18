Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше він сказав, що з публічних радарів зникло вже 13 російських генералів.

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"Наразі вони не готові продовжити справу Пригожина і піти на Кремль. Але така ймовірність існує", – зазначив Яковенко.

Антипутінські настрої можуть сягнути критичної точки за умови сильних зовнішніх поштовхів. Зокрема, багато чого залежить від ситуації на фронті та успіхів української армії. Вирішальним моментом може стати деокупація Криму.

Російські генерали не проти війни

Важливо розуміти, що військове командування країни-агресорки так само підтримує війну проти України. Вони лише незадоволені тим, як погано її організував Путін.

Лише коли генерали побачать, що війна може загрожувати самому існуванню Росії, вони наважаться на усунення диктатора.

"Путін цілеспрямовано й послідовно веде Росію до самоліквідації. Наразі є лише віддалене відчуття цього. Але воно може охопити російську військову верхівку", – констатував Яковенко.

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