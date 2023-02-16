Подготовка к 24 февраля: как Путин хочет компенсировать неудачи на фронте

Грядет годовщина войны, которую в России до сих пор называют СВО. Отсутствие каких-либо побед на фронте в Кремле хотят замаскировать концертом, хотя праздновать очевидно нечего.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский. Он убежден, что российские медиа работают по принципу "сообщить о чем-то грандиозном, но замолчать его неудачный результат".

Смотрите также Без тузов в рукавах: Путин вряд ли объявит о шагах по эскалации войны в Украине, – ISW

Олевский считает, что "превеселая ярмарка тщеславия" должна компенсировать отсутствие российских побед на фронте, о которых Владимир Путин должен говорить 24 февраля. Это видно из постоянных переносов ежегодных обращений, обычно Путин это делает, когда ему нечего сказать, но надеется, что все-таки появится.

Олевский сообщил, что вскоре должно произойти обращение к федеральному собранию, встреча с представителями крупного бизнеса и с людьми, которых Россия считает лидерами Абхазии и Южной Осетии.

"Создают ощущение, что все хорошо"

Путин не может отчитаться о захватах Харьковской, Запорожской или Донецкой и Луганской областей. А артисты должны создавать ощущение, что все хорошо, подчеркнул говорящий.

Они часто это делают, своим пением и смехом компенсируют фактическое отсутствие любых новостей, которые Путин хотел бы озвучить,

– подчеркнул Олевский.

Он предположил, что представители Осетии и Абхазии могут сообщить хорошие новости. Вероятно, они не заявят о присоединении к России, но некоторые новости от них могут быть.

Олевский о планах Путина на 24 февраля: смотреть видео

Как работают кремлевские медиа

Олевский заметил, что, вероятно, начинается отчаянное русское наступление на Купянском направлении. В Белгороде оккупационная армия мобилизует войска.

Подобные действия журналист охарактеризовал принципом "мы не можем победить, но мы будем наступать". Однако совсем не означает, что это наступление реально сможет к чему-то привести и не закончится на следующий день.

Кремлевские медиа выработали принцип, который противоречит любым журналистским стандартам – они делают новости в будущем времени, подчеркнул говорящий. То есть заявляют о начале определенного действия, никогда не сообщая о его окончании. Зато аудитория должна либо не интересоваться результатом, либо сразу забыть об уведомлении.

У людей вырабатывается привычка считать, если что-то началось, то оно уже произошло, не задавая вопроса о том, что будет дальше. А иногда специально отвлекаются, чтобы не дай Бог не задать себе вопрос о том, что чем все закончилось. Ведь за эти вопросы сейчас можно сесть в тюрьму лет на 6 минимум,

– заметил журналист.

Что Россия готовит к 24 февраля: мнения экспертов