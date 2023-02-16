Подготовка к 24 февраля: как Путин хочет компенсировать неудачи на фронте
Грядет годовщина войны, которую в России до сих пор называют СВО. Отсутствие каких-либо побед на фронте в Кремле хотят замаскировать концертом, хотя праздновать очевидно нечего.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский. Он убежден, что российские медиа работают по принципу "сообщить о чем-то грандиозном, но замолчать его неудачный результат".
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Олевский считает, что "превеселая ярмарка тщеславия" должна компенсировать отсутствие российских побед на фронте, о которых Владимир Путин должен говорить 24 февраля. Это видно из постоянных переносов ежегодных обращений, обычно Путин это делает, когда ему нечего сказать, но надеется, что все-таки появится.
Олевский сообщил, что вскоре должно произойти обращение к федеральному собранию, встреча с представителями крупного бизнеса и с людьми, которых Россия считает лидерами Абхазии и Южной Осетии.
"Создают ощущение, что все хорошо"
Путин не может отчитаться о захватах Харьковской, Запорожской или Донецкой и Луганской областей. А артисты должны создавать ощущение, что все хорошо, подчеркнул говорящий.
Они часто это делают, своим пением и смехом компенсируют фактическое отсутствие любых новостей, которые Путин хотел бы озвучить,
– подчеркнул Олевский.
Он предположил, что представители Осетии и Абхазии могут сообщить хорошие новости. Вероятно, они не заявят о присоединении к России, но некоторые новости от них могут быть.
Олевский о планах Путина на 24 февраля: смотреть видео
Как работают кремлевские медиа
Олевский заметил, что, вероятно, начинается отчаянное русское наступление на Купянском направлении. В Белгороде оккупационная армия мобилизует войска.
Подобные действия журналист охарактеризовал принципом "мы не можем победить, но мы будем наступать". Однако совсем не означает, что это наступление реально сможет к чему-то привести и не закончится на следующий день.
Кремлевские медиа выработали принцип, который противоречит любым журналистским стандартам – они делают новости в будущем времени, подчеркнул говорящий. То есть заявляют о начале определенного действия, никогда не сообщая о его окончании. Зато аудитория должна либо не интересоваться результатом, либо сразу забыть об уведомлении.
У людей вырабатывается привычка считать, если что-то началось, то оно уже произошло, не задавая вопроса о том, что будет дальше. А иногда специально отвлекаются, чтобы не дай Бог не задать себе вопрос о том, что чем все закончилось. Ведь за эти вопросы сейчас можно сесть в тюрьму лет на 6 минимум,
– заметил журналист.
Что Россия готовит к 24 февраля: мнения экспертов
- Владимир Путин 21 февраля 2023 года выступит с речью в федеральное собрание. Некоторые эксперты прогнозируют, что он может объявить о "новом наступлении". 22 февраля в московских Лужниках оккупанты будут "праздновать" годовщину полномасштабного вторжения. Там, возможно, будет и российский президент.
- Журналист Дмитрий Гордон считает, что диктатору нужно будет рассказывать о достижениях, но их нет. Путин надеется, что российские войска к этому времени продвинутся на Донбассе.
- Политолог Михаил Шейтельман предположил, что Путин может накануне подписать приказ о закрытии границ, а на федеральном собрании об этом объявить также может ввести в России военное положение.