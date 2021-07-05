То, что Путин говорит и делает, вне всякого сомнения – нацизм, – российский журналист

Владимир Путин во время "прямой линии" с народом заявил, что не видит разницы между украинцами и русскими. Однако все, что говорит и делает российский президент, является нацизмом.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко в программе "Между прочим" на 24 канале. В частности, действия Путина являются продолжением формирования нацистского идеологического продукта, который должен объяснять агрессию России в отношении Украины.

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Путин будет пытаться "проглотить" Украину

По словам Яковенко, Путин не даст Украине покоя. В частности, он будет пытаться "проглотить" как украинское государство, так и Беларусь.

Это является его целью на будущее, но то, когда он будет ее реализовывать, будет зависеть от многих обстоятельств.

На самом деле то, что Путин говорит и делает, вне всякого сомнения – нацизм, потому что он заявлял о необходимости собирания "единого народа",

– подчеркнул журналист.

Яковенко добавил, что глава Кремля живет в "своем мире", где украинцы, русские и белорусы – один народ.

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