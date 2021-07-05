То, что Путин говорит и делает, вне всякого сомнения – нацизм, – российский журналист
Источник:24 канал
Владимир Путин во время "прямой линии" с народом заявил, что не видит разницы между украинцами и русскими. Однако все, что говорит и делает российский президент, является нацизмом.
Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко в программе "Между прочим" на 24 канале. В частности, действия Путина являются продолжением формирования нацистского идеологического продукта, который должен объяснять агрессию России в отношении Украины.
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Путин будет пытаться "проглотить" Украину
По словам Яковенко, Путин не даст Украине покоя. В частности, он будет пытаться "проглотить" как украинское государство, так и Беларусь.
Это является его целью на будущее, но то, когда он будет ее реализовывать, будет зависеть от многих обстоятельств.
На самом деле то, что Путин говорит и делает, вне всякого сомнения – нацизм, потому что он заявлял о необходимости собирания "единого народа",
– подчеркнул журналист.
Яковенко добавил, что глава Кремля живет в "своем мире", где украинцы, русские и белорусы – один народ.
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Что этому предшествовало
- Владимир Путин 30 июня провел "прямую линию" с российским народом, которая длилась около 4 часов.
- Во время этого глава Кремля подчеркнул, что не видит разницы между украинцами и россиянами. Именно из-за этого Россия и не внесла Украину в список "недружественных государств".
- Также российский президент утверждал, что на Руси был один народ, который позже под влиянием внешних факторов поделили.
- Путин отметил и то, что Украиной "управляют извне" другие страны. Речь идет о США и частично о Германии и Франции.