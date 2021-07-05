То, что Путин говорит и делает, вне всякого сомнения – нацизм, – российский журналист

5 июля 2021 , 21:03
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Источник:

24 канал

Владимир Путин во время "прямой линии" с народом заявил, что не видит разницы между украинцами и русскими. Однако все, что говорит и делает российский президент, является нацизмом.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко в программе "Между прочим" на 24 канале. В частности, действия Путина являются продолжением формирования нацистского идеологического продукта, который должен объяснять агрессию России в отношении Украины.

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Путин будет пытаться "проглотить" Украину

По словам Яковенко, Путин не даст Украине покоя. В частности, он будет пытаться "проглотить" как украинское государство, так и Беларусь.

Это является его целью на будущее, но то, когда он будет ее реализовывать, будет зависеть от многих обстоятельств.

На самом деле то, что Путин говорит и делает, вне всякого сомнения – нацизм, потому что он заявлял о необходимости собирания "единого народа",
– подчеркнул журналист.

Яковенко добавил, что глава Кремля живет в "своем мире", где украинцы, русские и белорусы – один народ.

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Что этому предшествовало

  • Владимир Путин 30 июня провел "прямую линию" с российским народом, которая длилась около 4 часов.
  • Во время этого глава Кремля подчеркнул, что не видит разницы между украинцами и россиянами. Именно из-за этого Россия и не внесла Украину в список "недружественных государств".
  • Также российский президент утверждал, что на Руси был один народ, который позже под влиянием внешних факторов поделили.
  • Путин отметил и то, что Украиной "управляют извне" другие страны. Речь идет о США и частично о Германии и Франции.
Автор: Тетяна Кійовська