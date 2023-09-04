Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в фильме "Сбитые летчики России", что говорится о пилотах, занимавших руководящие должности в воздушно-космических силах России. Стоит заметить, что разведка показала летчика, который перегнал российский вертолет Ми-8 в Украине, пишет 24 Канал.

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Что рассказали Украине пленные летчики

Это была большая польза для нас, потому что на них мы смогли поменять большое количество наших военнопленных. Было несколько летчиков, которые занимали руководящие должности в воздушно-космических силах России и смогли предоставить нам объективную информацию о современном состоянии их подразделений. Эта информация была для нас бесценна,

– заявил генерал-майор.

В частности, глава Главного управления разведки Минобороны Украины самостоятельно общался с подполковником Максимом Криштопом, бывшим заместителем командира 47-го бомбардировочного авиационного полка России.

Кирилл Буданов рассказал, что профессиональный уровень российских лётчиков был на высоком уровне. Однако у россиян нехватка кадров, Кремлю не хватает высококачественных пилотов.

"Молодых выпускников количество достаточно, но их профессиональный уровень почти нулевой. Каждый из этих высококачественных пилотов говорил именно об этой проблеме. Этим и объясняется, что за штурвалом самолетов находились такие люди как командиры бригады, заместители командиров. Потому что подготовленных пилотов единицы", – пояснил. Буданов.

Россия в начале вторжения не смогла захватить наше небо

Украинская разведка пояснила, что в первые часы и минуты вторжения Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по:

основных аэродромах базирования нашей авиации;

по местам дислокации частей противовоздушной обороны;

по частям радиотехнических войск.

Однако оккупантам не удалось добиться желаемых результатов. В частности, потому что Воздушные силы ВСУ успели рассредоточить самолеты и зенитно-ракетные комплексы. Это удалось благодаря своевременно полученной от военной разведки точной информации о масштабах, направлениях и времени воздушного нашествия.

Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего списка, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе,

– рассказал Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки пояснил, что Россия действительно не смогла уничтожить большую часть украинских комплексов противовоздушной обороны. Это свело на нет доминирования оккупантов в классах самолетов и количестве авиации.