Глава української розвідки Кирило Буданов розповів у фільмі "Збиті льотчики Росії", що мовиться про пілотів, які займали керівні посади у повітряно-космічних силах Росії. Варто зауважити, що розвідка показала льотчика, який перегнав російській вертоліт Мі-8 в Україну, пише 24 Канал.

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Що розповіли Україні полонені льотчики

Це була велика користь для нас, тому що на них ми змогли поміняти чималу кількість наших військовополонених. Було кілька льотчиків, які займали керівні посади у поітряно-космічних силах Росії й змогли надати нам об'єктивну інформацію про сучасний стан їхніх підрозділів. Ця інформація була для нас неоціненна,

– заявив генерал-майор.

Зокрема, глава Головного управління розвідки Міноборони України самостійно спілкувався з підполковником Максимом Криштопом, який був заступником командира 47-го бомбардувального авіаційного полку Росії.

Кирило Буданов розповів, що фаховий рівень російських льотчиків був на високому рівні. Проте у росіян брак кадрів, Кремлю бракує високоякісних пілотів.

"Молодих випускників кількість достатня, але їхній фаховий рівень майже нульовий. Кожен з цих високоякісних пілотів казав саме про цю проблему. Цим і пояснюється, що за штурвалом літаків знаходились такі люди як командири бригади, заступники командирів. Бо підготованих пілотів одиниці", – пояснив Буданов.

Росія на початку вторгнення не змогла захопити наше небо

Українська розвідка пояснила, що в перші години та хвилини вторгнення Росія завдала ракетно-бомбових ударів по:

основних аеродромах базування нашої авіації;

по місцях дислокації частин протиповітряної оборони;

по частинах радіотехнічних військ.

Проте окупантам не вдалось досягти бажаних результатів. Зокрема, тому, що Повітряні сили ЗСУ встигли розосередити літаки та зенітно-ракетні комплекси. Це вдалось, завдяки вчасно отриманій від воєнної розвідки точній інформації про масштаби, напрямки та час повітряної навали.

Вони насправді вразили близько 20% об'єктів з усього переліку, який хотіли. Це і стало на заваді повному домінуванню у повітрі,

– розповів Кирило Буданов.

Очільник української розвідки пояснив, що Росія насправді не змогла знищити більшу частину українських комплексів протиповітряної оборони. Це звело нанівець домінування окупантів в класах літаків і кількості авіації.