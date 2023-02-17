В ISW оценили, что могут планировать россияне к годовщине вторжения и добьются ли успехов

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне попытаются захватить Бахмут до 24 февраля. Кроме этого, они могут устроить массированную ракетную атаку территорий Украины в годовщину вторжения.

Высокую вероятность массированной атаки отмечают и аналитики Института изучения войны. Однако добавляют, маловероятно, что россиянам удастся захватить город к этой дате.

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Не имеют успехов на поле боя, поэтому будут и дальше атаковать гражданскую инфраструктуру

Украинские чиновники предполагают, что оккупанты хотят устроить массированную ракетную атаку, а также захватить Бахмут к годовщине вторжения России в Украину. В частности, такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов 16 февраля.

В то же время финансист ППК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил, что, по его экспертному мнению, россияне захватят Бахмут не раньше марта – апреля. Российские войска, похоже, не ускоряют темпы своего продвижения вокруг Бахмута и вряд ли достигнут своей цели к 24 февраля, констатируют в ISW.

Потери в Бахмуте чрезвычайно высоки – за город идут непрерывные бои. Несмотря на это, украинские защитники не отступают, храбро территорию и дают отпор агрессору.

Кремль может нанести очередную серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину, поскольку фактический военный успех продолжает уклоняться от российских военных.

– допустили аналитики.

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