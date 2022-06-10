Что россияне разбудили в украинцах, пытаясь уничтожить их

На долю родной Украины и украинского народа за годы независимости выпало много переломных событий: революции, экономические кризисы, пандемия и самое страшное – война. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Жизнь на изломе

Я уверен – это не последние испытания, и они будут продолжаться. Но главное то, как мы их проходим и какие делаем выводы.

Обратите внимание Помощь внутренним переселенцам: ответ на 5 актуальных вопросов

Мы объединялись, но все равно нашу сплоченность время от времени разрушали личности, сегментированные по политическому влиянию политиков и лидеров общественных мнений.

События последних дней и месяцев до начала полномасштабной войны повышали градус, но все же не консолидировали украинцев настолько, чтобы можно было отвергнуть политические убеждения и готовиться отражать атаку врага всей многомиллионной страной.

Нация фениксов

Если вспомнить Революцию Достоинства, у нас также было искусственно разделенное общество. Над этими десятилетиями работали в РФ. Нас делили на "восточников" и "западников", по языковому признаку и тому подобное.

Хотя Украина в состоянии войны еще с 2014 года, но происходящее сегодня ожидали далеко не все. Украинское общество годами привыкало к сложным обстоятельствам, поколения учились жить в воюющей стране, которую впоследствии охватила еще и пандемия COVID-19.

И все же Революция Достоинства дала первый толчок к национальному возрождению и единению. Ее поводом стало желание избавиться от бандитизма и коррупции семьи Януковича и жить достойно. Это был шаг, базировавшийся на желании быть свободными и по-настоящему независимыми.

Революция Достоинства не имела единого лидера и не имела своей целью поставить кого-то конкретного президентом. Россия потеряла своего ставленника и, поняв, что теряет Украину, оккупировала Крым и начала войну в Донецкой и Луганской областях. Тогда общество не было готово к развитию таких событий. Не была готова к этому и армия и власть. Готовы были все те же циничные политики, которые стремились только к власти, но не к государственному строительству по зову украинцев.

Интересное Почему оккупанты упорно танцуют под украинские хиты о собственной смерти

Но украинское общество, хоть и не было подготовлено, но все же действовало иначе. Во время безусловного кризиса украинцы объединились. Забыли о политических или любых других распрях и начали оказывать сопротивление. Тысячи добровольцев без должной подготовки, без надлежащей экипировки ушли на фронт. Тысячи людей стали волонтерами и обеспечили надежный тыл добровольцам и армии, которая начала процесс перерождения.

Как народ, мы точно изменились за время революции и гибридной российско-украинской войны. В Украине массово начали появляться патриотические общественные организации разного направления. Все они стали ярким примером социального единения украинцев и роста украинского общества в целом. За почти 8 лет войны на Донбассе наша идентичность кристаллизовалась, а армия окрепла.

Момент окончательного единения

Полномасштабная война хоть и шокировала многих, но все же окончательно объединила людей, даже конкуренты в своих сферах объединились, превратив народ в единое сообщество единомышленников.

Мы стали настоящими гражданами страны, которая тоже начала меняться. Речь идет о 2014 – 2015 годах – втором этапе становления украинского народа. Но, к сожалению, все, что переходит в затяжное состояние, постепенно теряет свою энергию. Внутренний человеческий ресурс истощается.

Российская орда столетиями пыталась нас уничтожить. И будет хотеть этого всегда, пока будет существовать. Но ей это уже не удастся. Почему? Потому что попытка уничтожить украинцев привела к взрыву национального сознания, и это будет срабатывать только так.

Сегодня мы чувствуем разницу между всем, что было в нашей истории противостояния в прошлом, и нынешними тенденциями.

Уже нет случаев, когда кто-то воюет в рядах советской армии, кто-то – в УПА, только чтобы бить нацистов. Сегодня у нас есть единственная украинская армия, основу которой составляют ВСУ, ТРО и добробаты. Единый тыл, формируемый общественными организациями, благотворительными фондами и миллионами инициативных людей.

Опять же воюем мы не только с вооруженными силами РФ – их танками, самолетами и т.д. А вообще с явлением "русского мира" во всей его основоположности. Воюем цивилизациями.

Мы сражаемся с единственным врагом – потомком сталинской репрессивной машины – Россией, которую поглотила губительная для всего мира идеология рашизма. По правде говоря, это даже не потомок, а продолжение деятельности той Российской Империи, которой она всегда была.

Не пропустите Россияне искренне хотят, чтобы весь мир жил в д*рьме по одной причине

Свет, который поглотит тьму

Мы в этой войне – будущее. Россия – все, что связано с самым плохим прошлым. Российский народ насквозь пропитан пропагандой, которая это прошлое возвеличивает. Для нас же оно чуждо и напоминает только о смерти и голоде.

Еще раз, нас объединяет будущее, россиян – прошлое. Мы самоорганизуемся, когда на наше будущее посягают. И чем эти посягательства глобальнее – тем мы более объединены.

Посягнув на нашу землю, на нашу жизнь, Россия разбудила чувство ненависти и желание сопротивляться даже ярых пацифистов. Воюют вместе "правые" и "левые", либералы и радикалы. Воюют вместе люди разных рас и религий. Воюют, потому что стремятся иметь счастливое и современное будущее. Без красных тряпок на стягах и диктаторских режимов.