Если Путин не пойдет на перемирие: Трамп может прибегнуть к конкретным решительным шагам

Администрация Дональда Трампа демонстрирует более жесткую риторику в отношении России. Соответственно если Владимир Путин не согласится на прекращение огня, то будет иметь последствия.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что у президента США уже есть шаг, который он сам очертил – если нет перемирия, продолжаем воевать.

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Как может измениться политика Трампа в отношении Путина

Руководитель Центра анализа и стратегий отметил, что в нынешней ситуации Трамп все же оставил себе поле для маневра даже без решений Конгресса, темы ленд-лиза и тому подобное. В частности, у Трампа сейчас остаются не использованные средства, которые он от себя уже может предоставить.

Я думаю, что сейчас эта опция присутствует, хотя он пока не будет об этом говорить публично,

– сказал Чаленко.

Кроме того, два раза в постах Трампа шли угрозы в сторону России относительно санкций, пошлин, тарифов и т.д., но по военной части – если россияне не будут демонстрировать приверженность к миру, то американская машина может повернуться в другую сторону.

Обратите внимание! Во время переговоров в Джидде 11 марта Украина и США договорились о 30-дневном перемирии, которое начнет действовать только при условии, что Россия согласится на одновременное прекращение огня.

Американский президент продолжает использовать фактор неопределенности и с ним надо работать. По словам Чаленко, возможно даже и хорошо, что 28 февраля в Овальном кабинете произошло то, что произошло, потому что Украина на весь мир закрепила собственные позиции, показала свою субъектность и в сверхкороткие сроки состоялась эффективная встреча двух делегаций.

К тому же Трамп пригласил Зеленского в Белый дом, чтобы в конце концов подписать соглашение о минералах. Для Украины ситуация действительно налаживается.