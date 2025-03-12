Про це 24 Каналу сказав керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що у президента США вже є крок, який він сам окреслив – якщо немає перемир'я, продовжуємо воювати.

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Як може змінитися політика Трампа щодо Путіна

Керівник Центру аналізу та стратегій зазначив, що у нинішній ситуації Трамп все ж таки залишив собі поле для маневру навіть без рішень Конгресу, теми ленд-лізу тощо. Зокрема, у Трампа зараз залишаються не використані кошти, які він від себе уже може надати.

Я думаю, що зараз ця опція присутня, хоча він поки що не буде про це говорити публічно,

– мовив Чаленко.

Крім того, два рази в постах Трампа йшли погрози в бік Росії щодо санкцій, мит, тарифів тощо, але щодо військової частини – якщо росіяни не демонструватимуть прихильність до миру, то американська машина може повернутися в інший бік.

Зверніть увагу! Під час перемовин у Джидді 11 березня Україна та США домовилися про 30-денне перемир'я, яке почне діяти лише за умови, що Росія погодиться на одночасне припинення вогню.

Американський президент продовжує використовувати фактор невизначеності й з ним треба працювати. За словами Чаленка, можливо навіть й добре, що 28 лютого в Овальному кабінеті сталося те, що сталося, тому що Україна на весь світ закріпила власні позиції, показала свою суб'єктність й в надкороткі терміни відбулася ефективна зустріч двох делегацій.

До того ж Трамп запросив Зеленського в Білий дім, щоб врешті-решт підписати угоду про мінерали. Для України ситуація дійсно налагоджується.