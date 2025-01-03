Путин смог сказать лишь одно: конец 2024 года был очень провальным для диктатора

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свою несостоятельность во время новогоднего выступления. Он постепенно теряет влияние, поэтому смог сказать лишь одно – "все будет хорошо".

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что у главы Кремля есть существенные проблемы. К тому же, может возникнуть непредсказуемая ситуация с оккупированным Приднестровьем.

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Как Путин опозорился

Политтехнолог отметил, что конец 2024 года стал провальным для Путина. Это видно, в частности, учитывая его новогоднее выступление.

Не знаю, кто там выступал. Он или нет. Какое-то блестящее лицо. Все было очень грустно,

– добавил он.

Путин смог сказать только одно, мол, "все будет хорошо в будущем, верьте мне, я никогда не вру".

У него серьезные проблемы. Он теряет влияние не внутри России, а из-за того, что все ресурсы нацелены на войну, удерживать анклавы на Ближнем Востоке стало труднее. Сейчас с Приднестровьем может интересная ситуация возникнуть,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Заметим, на фоне прекращения транзита российского газа через Украину в непризнанном Приднестровье жители остались без газа и тепла.

Как Трамп может повлиять на Путина

Избранный президент США Дональд Трамп действительно стремится быстро закончить войну в Украине, но диктатор Владимир Путин может не спешить. Ему же не стало хуже жить, страдают россияне. Деньги на войну пока есть, он может позволить убить еще несколько сотен тысяч россиян.

Однако Трамп имеет несколько интересных инструментов влияния на Путина: снижение цен на нефть и торговая война с Китаем как метод давления на Россию.

Есть ощущение, что после инаугурации Трампа некоторые процессы запустятся быстрее,

– заметил Тизенгаузен.

Что интересно, накануне 2025 года россияне буквально завыли в один голос, мол, "никакой заморозки боевых действий, потому что Путин уже выдвинул все условия".

Напомним, что Россия требует отдать ей Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым.