Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що глава Кремля має суттєві проблеми. До того ж, може виникнути непередбачувана ситуація з окупованим Придністров'ям.

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Як Путін зганьбився

Політтехнолог зауважив, що кінець 2024 року став провальним для Путіна. Це видно, зокрема, з огляду на його новорічний виступ.

Не знаю, хто там виступав. Він чи ні. Якесь блискуче обличчя. Все було дуже сумно,

– додав він.

Путін зміг сказати лише одне, мовляв, "все буде добре у майбутньому, вірте мені, я ніколи не брешу".

У нього серйозні проблеми. Він втрачає вплив не всередині Росії, а через те, що всі ресурси націлені на війну, утримувати анклави на Близькому Сході стало важче. Зараз із Придністров'ям може цікава ситуація виникнути,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

Зауважимо, на тлі припинення транзиту російського газу через Україну у невизнаному Придністров'ї мешканці залишилися без газу і тепла.

Як Трамп може вплинути на Путіна

Обраний президент США Дональд Трамп дійсно прагне швидко закінчити війну в Україні, але диктатор Владімір Путін може не поспішати. Йому ж не стало гірше жити, страждають росіяни. Гроші на війну поки є, він може дозволити вбити ще кілька сотень тисяч росіян.

Однак Трамп має кілька цікавих інструментів впливу на Путіна: зниження цін на нафту та торгова війна з Китаєм як метод тиску на Росію.

Є відчуття, що після інавгурації Трампа деякі процеси запустяться швидше,

– зауважив Тизенгаузен.

Що цікаво, напередодні 2025 року росіяни буквально завили в один голос, мовляв, "жодної заморозки бойових дій, бо Путін уже висунув всі умови".

Нагадаємо, що Росія вимагає віддати їй Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та Крим.